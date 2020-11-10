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Cinema

'Happiest Season': Kristen Stewart estrela comédia romântica; veja trailer

Filme natalino será lançado em 25 de novembro na plataforma de streaming Hulu, nos Estados Unidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2020 às 19:00

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 19:00

Kristen Stewart e Mackenzie Davis irão protagonizar um casal no filme 'Happiest Season'
Kristen Stewart e Mackenzie Davis irão protagonizar um casal no filme 'Happiest Season' Crédito: Reprodução Youtube/ Hulu
Kristen Stewart irá estrelar um filme natalino da Sony, ao lado de Mackenzie Davis, que atuou em Perdido em Marte. Happiest Season teve seu primeiro trailer divulgado na segunda-feira, 9.
O longa será lançado em 25 de novembro na plataforma de streaming Hulu, nos Estados Unidos e a história da comédia é centrada em um romance, vivido secretamente pelas protagonistas, durante a temporada de fim de ano com a família.
"Conhecer a família da sua namorada pela primeira vez pode ser difícil. Planejar pedi-la em casamento no jantar anual da família dela - até você perceber que eles nem sabiam que ela era lésbica - pode ser mais difícil ainda", informa a sinopse oficial do filme.
"Quando Abby (Stewart) descobre que Harper (Davis) manteve o relacionamento em segredo da família, ela começa a questionar a namorada que achou que tinha. Happiest Season é uma comédia romântica natalina que captura de modo hilário as emoções envolvidas em aceitação de família, ser verdadeira consigo mesmo, e tentar não arruinar o Natal".

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Em entrevista à revista americana InStyle, Kristen Stewart falou o que achou do filme assim que viu o roteiro. "O filme é tão engraçado e fofo e eu amei o casal. Ambas são pessoas pelas quais eu realmente me sentia protetora de maneiras diferentes, porque estive em ambos os lados dessa dinâmica em que alguém está tendo dificuldade em reconhecer quem é e a outra pessoa se aceita mais".
O longa é dirigido por Clea DuVall e conta com um elenco composto por atores como Daniel Levy, Alison Brie e Aubrey Plaza, porém ainda não tem previsão de quando chegará no Brasil. Veja abaixo o trailer completo:

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