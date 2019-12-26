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Cota de Tela

Governo renova regras que obrigam cinemas a exibirem filmes brasileiros

A chamada Cota de Tela foi assinada nesta terça-feira e tem por fim proteger o cinema nacional
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2019 às 20:00

Publicado em 26 de Dezembro de 2019 às 20:00

Presidente da República, Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) assinou nesta semana decreto em que é estabelecida a chamada Cota de Tela. Publicado na terça-feira (24) no Diário Oficial da União, a medida estabelece um número mínimo de filmes nacionais que devem ser exibidos pelas salas de cinema do país.
A cota funciona como uma proteção ao cinema nacional, evitando que blockbusters estrangeiros façam ocupações predatórias e os filmes produzidos no país não encontrem espaço para exibição. 

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Segundo o decreto, uma empresa que tiver apenas uma sala será obrigada a exibir por 27 dias filmes brasileiros no ano que vem --até o fim deste ano eram 28.
A cota varia de acordo com com o tamanho dos complexos exibidores. Empresas que tenham a partir de 201 salas, por exemplo, deverão dedicar 57 dias de sua programação ao cinema nacional em 2020.
O regulamento também estabelece número de títulos a serem distribuídos nesse período. Uma empresa com apenas uma sala precisa exibir três filmes diferentes. A partir de 16 salas, deve ser feita a exibição de um mínimo de 24 filmes nacionais.

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