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Cinema

Gloria Pires e Maisa serão mãe e filha em novo filme

Longa-metragem programado para 2022 se chama 'Desapega'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 set 2021 às 12:46

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 12:46

Maisa Silva, apresentadora, teve paralisia do sono
Maisa Silva Crédito: Reprodução
As atrizes Gloria Pires, 58, e Maisa Silva, 19, serão mãe e filha em um filme programado para estrear nos cinemas em 2022 de nome "Desapega". A revelação foi feita de uma forma divertida por Gloria nas redes sociais. 
Em uma chamada de vídeo, ela encarnou a personagem no filme, Rita, e conversou com Duda, papel que será de Maisa. "Será que vocês estão prontos para essa dupla? 'Desapega' vem aí. Eu e minha nova filha esperamos vocês nos cinemas, em breve", escreveu a experiente atriz na publicação.
Além das duas, nomes como Marcos Pasquim, Malu Valle e Wagner Santisteban estão no elenco.
A carreira no cinema de Maisa não é de agora. A artista estrelou filmes como "Cinderela Pop", "Tudo Por Um Popstar" e "Um Pai no Meio do Caminho".
Como atriz de TV, seus principais trabalhos na emissora SBT foram na novela "Carrossel" (2012-2013) e "Carinha de Anjo" (2016-2018). Desde 2019, estava à frente do talk show Programa da Maísa, no qual entrevistou celebridades como Pedro Bial e Katy Perry.
Em 2020, Maisa resolveu deixar o cargo de apresentadora do SBT, após 13 anos, para investir em novos projetos pessoais e profissionais. O comunicado sobre o encerramento do vínculo reforçava que a parceria da jovem com o SBT continuaria em participações especiais nos programas da casa, como oTeleton, e também em projetos digitais.

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