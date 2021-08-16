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Maisa recebe 1ª dose da vacina: 'Nós, jovens, temos que fazer nossa parte'

A atriz e apresentadora, de 19 anos, postou duas fotos em que registrou o momento no sábado, 14

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 17:07

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 ago 2021 às 17:07
A apresentador Maisa, de 19 anos, registrou o momento da vacinação
A apresentador Maisa, de 19 anos, registrou o momento da vacinação Crédito: Reprodução Instagram
Maisa Silva usou as redes sociais para comemorar o fato de ter recebido a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A atriz e apresentadora, de 19 anos, postou duas fotos em que registrou o momento no sábado, 14.
"A vacina da geração Z também tá no grau, mami", brincou no início do texto que publicou no Instagram.
A apresentadora também declarou que acredita na ciência, no combate à pandemia e respeito aos profissionais de saúde. "Eles são dedicados a cuidar do nosso País num momento tão difícil onde temos como inimigos o vírus, o negacionismo, o desemprego, a incerteza, etc", disse.
Maisa Silva aproveitou para incentivar que mais pessoas da idade dela possam ser imunizados contra o coronavírus. "Vacina sim! Nós jovens temos que fazer nossa parte também.
Lembre seus amigos e sua família de que os cuidados continuam, mas a vacina é essencial! Juntos, vamos vencer. Fica aqui o meu respeito a todos que perderam seus amados pra esse vírus terrível", concluiu.

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