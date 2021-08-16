Maisa recebe 1ª dose da vacina: 'Nós, jovens, temos que fazer nossa parte'

A apresentador Maisa, de 19 anos, registrou o momento da vacinação Crédito: Reprodução Instagram

Maisa Silva usou as redes sociais para comemorar o fato de ter recebido a primeira dose da vacina contra a Covid-19 . A atriz e apresentadora, de 19 anos, postou duas fotos em que registrou o momento no sábado, 14.

"A vacina da geração Z também tá no grau, mami", brincou no início do texto que publicou no Instagram.

A apresentadora também declarou que acredita na ciência, no combate à pandemia e respeito aos profissionais de saúde. "Eles são dedicados a cuidar do nosso País num momento tão difícil onde temos como inimigos o vírus, o negacionismo, o desemprego, a incerteza, etc", disse.

Maisa Silva aproveitou para incentivar que mais pessoas da idade dela possam ser imunizados contra o coronavírus. "Vacina sim! Nós jovens temos que fazer nossa parte também.