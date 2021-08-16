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Pabllo Vittar vacinada com primeira dose contra Covid-19: 'Viva o SUS'

Cantora de 27 anos posta o momento e comemora nas redes sociais

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 16:13

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 ago 2021 às 16:13
Pabllo Vittar vacinada com primeira dose contra Covid-19: 'Viva o SUS'
Pabllo Vittar vacinada com primeira dose contra Covid-19: 'Viva o SUS' Crédito: Instagram/@pabllovittar
Chegou a vez de Pabllo Vittar, 27, receber a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus. A cantora compartilhou o momento nas redes sociais nesta segunda-feira, 16, e exaltou o sistema de saúde pública do Brasil: "Viva o SUS", comemorou.
A artista drag queen postou fotos do momento em que recebe o imunizante sobre a tatuagem de uma mulher coberta com folhas. Na legenda, ela usou três hashtags para mandar sua mensagem: vacina para todos, viva o SUS e fora genocida.
A cantora Duda Beat comentou: "Aiii que emoção mamaizinhaaaaa". A atriz Flávia Alessandra escreveu: "Bem-vinda ao mundo das imunizadaaaas! Bom demais!!!". E a apresentadora Astrid Fontenelle comemorou: "Aê!!".

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