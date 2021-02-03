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Maisa expõe perfil fake que copiava suas postagens nas redes sociais

A apresentadora e seus seguidores denunciaram a conta no Twitter
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 fev 2021 às 13:55

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 13:55

A atriz Maisa Silva
A atriz Maisa Silva Crédito: Reprodução/Instagram @maisa
Maisa expôs um perfil fake que usava seu nome e foto nas redes sociais, nesta terça-feira, 2. No Twitter, a apresentadora fez uma publicação para alertar os fãs e seguidores.
Ela ainda destacou que a conta, que já possuía mais de 300 mil seguidores, estava copiando diversas frases já postadas anteriormente. "Meu Deus, você está copiando meus tuítes agora, mulher? Te crie", escreveu a artista na legenda da postagem, em que também incluiu um emoji com cara de raiva.
Maisa contou que denunciou o perfil falso nas redes sociais e diversos seguidores da atriz comentaram que também se mobilizaram para fazer o mesmo. "Maisinha só existe uma", disse uma fã. "Pior que falava do BBB e o pessoas das outras redes acharam que era você", escreveu outra. "Povo sem criatividade", destacou um terceiro.

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