Festival de Cinema de Brasília é cancelado após ficar 'sem um tostão furado'

O Festival Internacional de Cinema de Brasília foi cancelado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF. Um dos mais importantes do Brasil, o evento contava com orçamento de R$ 3 milhões para a edição de 2020, mas os recursos foram contingenciados pela Secretaria de Economia, em meio à crise do novo coronavírus. A informação é do Correio Braziliense.