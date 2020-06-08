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Cinema

Festival de Cinema de Brasília é cancelado após ficar 'sem um tostão furado'

Cogitava-se a proposta de realizar o festival remotamente e com exibição de filmes em drive-in
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2020 às 10:36

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 10:36

Cinema
Crédito: Pixabay
O Festival Internacional de Cinema de Brasília foi cancelado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF. Um dos mais importantes do Brasil, o evento contava com orçamento de R$ 3 milhões para a edição de 2020, mas os recursos foram contingenciados pela Secretaria de Economia, em meio à crise do novo coronavírus. A informação é do Correio Braziliense.
Cogitava-se internamente a proposta de realizar o festival remotamente e com exibição de filmes em drive-in.
"Com o orçamento contingenciado, ficamos sem um tostão furado para realizá-lo", disse o secretário ao veículo.

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