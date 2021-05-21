FestCine Pedra Azul exibe 14 curtas que marcaram os três anos de festival

O curta-metragem "A Mesa no Deserto" é uma das atrações do 3º FestCine Pedra Azul Crédito: FestCine Pedra Azul

Pelo segundo ano consecutivo apostando no formato on-line, por conta da pandemia do novo coronavírus, o FestCine Pedra Azul, normalmente realizado em Domingos Martins, acontece neste sábado (22) e domingo (23). Sem a possibilidade de promover sessões presenciais, o evento optou por resgatar uma seleção com 14 curtas-metragens exibidos em seus três anos de história.

Os curtas estão divididos em duas sessões não-competitivas: "Mostra Digital - 3 Anos de Memória", que acontece no sábado (22), a partir das 19h, e "Projeto Cinema na Escola", que será exibido no domingo (23), a partir das 9h.

Os títulos serão transmitidos pelo site oficial do festival . A programação é gratuita e cada filme ficará disponível por 24 horas.

Diretor do FestCine Pedra Azul, Marcoz Gomez comemorou a possibilidade de realizar essa nova edição do evento, mesmo sem a possibilidade das sessões presenciais.

“Em meio a toda dificuldade que nos cerca atualmente, nós não desistimos. É um orgulho muito grande poder produzir a mostra, mesmo em formato digital. Temos certeza de que será mais um sucesso, fortalecendo ainda mais nosso festival, divulgando o Espírito Santo e disseminando a cultura brasileira dentro e fora do país, através das exibições no formato on-line”, destaca.

Lucia Caus, diretora executiva da mostra, também afirma ser importante organizar o festival digital, mesmo em épocas de crise sanitária. "O FestCine Pedra Azul é um evento que se consolida a cada ano. Um espaço de fomento do audiovisual de várias partes do Brasil e do mundo. Essa mostra retrospectiva é uma nova oportunidade de conferir o talento e a criatividade da produção recente do audiovisual brasileiro", pontua.

DESTAQUES

A "Mostra Digital - 3 Anos de Memória" reúne seis filmes, com tradução em libras, que apresentam um recorte da criatividade e da pluralidade da produção recente do cinema brasileiro a partir da curadoria realizada no FestCine Pedra Azul.

São eles: "A Mesa no Deserto", de Diego Scarparo; "A Volta para Casa", de Diego Freitas; "Cuida de Mim"; de Liziane Bortolatto; "Entreolhares", de Ivann Willig; "Lucia Voltou a Fumar", de Iuri Bermudes; e "Nova Iorque", de Leo Tabosa.

Na mostra "Projeto Cinema na Escola", que tem classificação livre, as exibições são voltadas para o público escolar, com filmes que podem ser assistidos por toda a família. A janela, que exibe oito produções, é uma ferramenta educacional que usa o audiovisual para levar conhecimento aos estudantes.

Com Lima Duarte, o curta "A Volta para Casa" será exibido no festival de cinema de Pedra Azul Crédito: FestCine Pedra Azul

Os filmes da sessão também foram exibidos nas edições anteriores da mostra. São eles: "A Piscina de Caíque", de Raphael Gustavo da Silva; "O Vale", de Guilherme Fernandes e Lucas Bogo; "A Semente do Ler e do Contar", de Edson Carvalho; "Vinillis Frutiferis", de Victorhugo Passabon Amorim; "Hornzz", de Lena Franzz; "Fotografias", de Marcelo Giannini; "Liga da Mata", de Sergio Kalili; e "Segunda Guerra Mundial", de Rhuan Prado Suhett.

3º FESTCINE PEDRA AZUL