Confira os filmes em cartaz nos cinemas drive-in do ES de 11 a 19 de agosto

CINESYSTEM DRIVE-IN
- Local: Espaço Patrick Ribeiro, Aeroporto de Vitória - Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N- Goiabeiras, Vitória
- Ingressos: Vendas por meio do site Ingresso.com
- Valor: R$ 15, de segunda a quinta; R$ 20, de sexta a domingo (preço promocional de estreia, por pessoa, em vigor por tempo indeterminado). Serão permitidas 4 pessoas por veículo.
- Para mais informações sobre o Drive-in acesse a matéria completa.
PÉ PEQUENO
- (Smallfoot, EUA, 97m) Animação/Aventura. Direção: Karey Kirkpatrick. Com Wellington Muniz, Channing Tatum, James Corden. Dublado
- Sinopse: Um yeti, criatura conhecida como o Abominável Homem das Neves, está indo na contramão do que todos os seus semelhantes acreditam: ele tem a certeza que os seres humanos, para eles até então um mito, realmente existem, mesmo que todos da sua espécie neguem com veemência. Mas ele não irá desistir tão fácil de provar sua tese.
- Quando: 18h30 (exceto sexta-feira)
DOLITTLE
- (Dolittle, Estados Unidos, 102m) Comédia/ Família. Direção: Stephen Gaghan. Com Robert Downey Jr, Antonio Banderas, Michael Sheen. Dublado
- Sinopse: Depois de perder sua mulher, o excêntrico veterinário inglês Dolittle (Robert Downey Jr.) isola-se em sua mansão na companhia de animais exóticos, com os quais tem a habilidade de conversar. Quando a jovem rainha Vitória (Jessie Buckley) fica doente, ele embarca em uma aventura para uma ilha mística à procura de uma cura.
- Quando: 20h30 (exceto sexta-feira)
NASCE UMA ESTRELA
- (A Star Is Born, EUA, 136m) Drama/Romance. Direção:Bradley Cooper. Com Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott. Dublado
- Sinopse: Em Nasce Uma Estrela, Jackson Maine (Bradley Cooper) é um cantor no auge da fama. Um dia, após deixar uma apresentação, ele para em um bar para beber algo. É quando conhece Ally (Lady Gaga), uma insegura cantora que ganha a vida trabalhando em um restaurante. Jackson se encanta pela mulher e seu talento, decidindo acolhê-la debaixo de suas asas. Ao mesmo tempo em que Ally ascende ao estrelato, Jackson vive uma crise pessoal e profissional devido aos problemas com o álcool.
- Quando: 22h35 (exceto sexta-feira e a quarta-feira, 12 de agosto)
EXTRAORDINÁRIO
- (Wonder, EUA, 111m) Drama/Família. Direção: Stephen Chbosky. Com Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson. Dublado
- Sinopse: Auggie Pullman (Jacob Tremblay) é um garoto que nasceu com uma deformação facial, o que fez com que passasse por 27 cirurgias plásticas. Aos 10 anos, ele pela primeira vez frequentará uma escola regular, como qualquer outra criança. Lá, precisa lidar com a sensação constante de ser sempre observado e avaliado por todos à sua volta.
- Quando: 22h35 (quarta-feira, 12 de agosto)
MARIA E JOÃO
- (Gretel And Hansel, EUA, Canadá, Irlanda e África do Sul, 147m) Terror/Fantasia/Suspense. Direção: Osgood Perkins. Com: Sophia Lillis, Alice Krige, Samuel Leakey. Dublado
- Sinopse: Em Maria e João: O Conto das Bruxas, há muito tempo, em um campo distante, Maria (Sophia Lillis) leva seu irmãozinho João (Sammy Leakey) a um bosque escuro, em uma busca desesperada por comida e trabalho. Quando eles encontram Holda (Alice Krige), uma misteriosa mulher que reside na floresta, os dois irmãos descobrem que nem todo conto de fadas termina bem.
- Quando: 18h30 (sexta-feira)
A FREIRA
- (The Nun, EUA, 97m) Terror. Direção: Corin Hardy. Com Taissa Farmiga, Demian Bichir, Jonas Bloquet. Dublado
- Sinopse: A Freira (2018) narra o caso de uma freira que comete um suicídio presa em um convento na Romênia. Para investigá-lo, o Vaticano envia um padre atormentado e uma noviça prestes a se tornar freira. Arriscando suas vidas, a fé e até suas almas, os dois descobrem um segredo profano e se confrontam com uma força do mal que toma a forma de uma freira demoníaca e transforma o convento num campo de batalha.
- Quando: 20h25 (sexta-feira)
ANNABELLE 3
- (Anabelle Comes Home, EUA, 106m) Terror. Direção: Gary Dauberman. Com Mckenna Grace, Madison Iseman, Katie Sarife. Legendado
- Sinopse: Quando Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga) deixam sua casa durante um fim de semana, a filha do casal, a pequena Judy Warren (McKenna Grace), é deixada aos cuidados de sua babá (Madison Iseman). Mas as duas entram em perigo quando a maligna boneca Annabelle, aproveitando que os investigadores paranormais estão fora de jogo, anima os letais e aterrorizantes objetos contidos na Sala dos Artefatos dos Warren.
- Quando: 22h30 (sexta-feira)
CINE DRIVE-IN SHOPPING VILA VELHA
- Local: Estacionamento do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2.418 - Divino Espírito Santo, Vila Velha
- Ingressos: À venda nos sites do evento e da plataforma LeBillet
- Valor: R$ 80 (setor premium - primeiras fileiras) e R$ 60 (setor standard - a partir da quinta fileira) por veículo.
- Para mais informações sobre o Drive-in acesse a matéria completa.
GUERRA MUNDIAL Z
- (World War Z, EUA, 118m) Ação/Ficção Científica/Fantasia. Direção: Marc Forster. Com Brad Pitt, Mireille Enos, Elyes Gabel. Dublado com legenda em português
- Sinopse: Uma terrível e misteriosa doença se espalha pelo mundo, transformando as pessoas em uma espécie de zumbis. A velocidade do contágio é impressionante e logo o Governo americano recruta um ex-investigador da ONU (Organização das Nações Unidas) para investigar o que pode estar acontecendo e assim salvar a humanidade, tendo em vista que as previsões são as mais catastróficas possíveis. Gerry Lane (Brad Pitt) tinha optado por dedicar mais tempo a sua esposa Karen (Mireille Enos) e as filhas, mas seu amor a pátria e o desejo de salvar sua família acabam contribuindo para que ele tope a missão. Agora, ele precisa percorrer o caminho inverso da contaminação para tentar entender as causas ou, ao menos, indentificar uma maneira de conter o contágio até que se descubra uma cura antes do apocalipse. Começa uma verdadeira corrida contra o tempo, que mostra-se cada vez mais curto, na medida que a população de humanos não para de diminuir.
- Quando: 20h (sexta-feira)
PADDINGTON 2
- (Paddington2, Reino Unido e França, 103m) Animação/Comédia. Direção: Paul King. Com Bruno Gagliasso, Márcio Garcia, Hugh Bonneville. Dublado com legenda em português
- Sinopse: Após ser adotado pela família Brown, Paddington ganhou muita popularidade na comunidade de Windsor Gardens. No aniversario de 100 anos de sua tia Lucy, esse simpático ursinho sai em busca do presente perfeito e acaba encontrando um livro único na loja de antiguidades do senhor Gruber. Paddington se submete a uma série de trabalhos bizarros para poder comprá-lo, e quando o livro é roubado, ele e sua família farão de tudo para encontrar o ladrão.
- Quando: 17h (sábado)
ARRANHA-CÉU: CORAGEM SEM LIMITE
- (Skyscraper, EUA, 103m) Ação/ Suspense. Direção: Rawson Marshall Thurber. Com Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin Han. Dublado com legenda em português
- Sinopse: Em Arranha-Céu: Coragem Sem Limite, responsável pela segurança de arranha-céus, o veterano de guerra americano e ex-líder da operação de resgate do FBI, Will Ford (Dwayne Johnson), é acusado de ter colocado o edifício mais alto e mais seguro da China em chamas. Cabe ao agente então achar os culpados pelo incêndio, salvar sua família que está presa dentro do prédio e limpar seu nome antes que seja tarde demais.
- Quando: 19h (sábado)
AS AVENTURAS DE ROBINSON CRUSOÉ
- (Robinson Crusoe, Bélgica/França, 90m) Animação/Família/Aventura. Direção: Vincent Kesteloot. Com Matthias Schweighöfer, Dieter Hallervorden, Aylin Tezel. Dublado com legenda em português
- Sinopse: Em uma pequena e exótica ilha, Tuesday, um papagaio pensa que viver naquele paraíso é muito pouco para ele - e está amadurecendo seu desejo de conhecer o mundo. Depois de uma violenta tempestade, a ilha recebe um refugiado: Robinson Crusoe. O que começa com um jogo de interesses, já que o pássaro vê no rapaz um bilhete para fora da ilha, e o rapaz, em Tuesday, uma forma de sobreviver naquele lugar, vai se desenvolver para uma profunda relação de amizade e companheirismo - que vai ensinar aos dois o poder da parceria.
- Quando: 17h (domingo)
OBLIVION
- (Oblivion, EUA, 126m) Ação/Ficção Científica. Direção: Joseph Kosinski. Com Tom Cruise, Olga Kurylenko, Morgan Freeman. Legendado
- Sinopse: 2077. Jack Harper (Tom Cruise) é o responsável pela manutenção de equipamentos de segurança em um planeta Terra irreconhecível, visto que a superfície foi destruída devido a confrontos com uma raça alienígena. O que restou da humanidade vive hoje em uma colônia lunar. Jack irá para este local daqui a duas semanas, já que está perto de terminar seu trabalho na Terra. Só que, um dia, ele encontra uma espaçonave que traz uma mulher dentro. Ao conhecê-la, tudo o que Jack sabe até então é posto em dúvida. É o início de uma jornada onde ele precisará descobrir o que realmente aconteceu no passado.
- Quando: 19h (domingo)