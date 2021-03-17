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Cinema

Cerimônia do Oscar vai acontecer também em estação ferroviária

Além do tradicional Dolby Theatre, a Union Station de Los Angeles receberá parte presencial da festa

Publicado em 17 de Março de 2021 às 14:07

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 mar 2021 às 14:07
Estatueta do Oscar
Estatueta do Oscar Crédito: Oscars/Divulgação
A 93ª cerimônia do Oscar, no dia 25 de abril, vai acontecer também na Union Station, a estação de trens de Los Angeles. A informação foi confirmada por David Rubin, presidente da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood ao site Deadline. Rubin disse ainda que o tradicional palco da festa, o Dolby Theatre, também sediará parte da cerimônia.
Maior terminal ferroviário de passageiros do oeste americano, a Union Station foi inaugurada em 1939 e é marcada por uma arquitetura que combina os estilos Art Deco, Mission Revival e Streamline Moderne. Seus amplos salões e muitos espaços ao ar livre convenceram a Academia a realizar ali o momento presencial da festa, pois será mais fácil aplicar o distanciamento social devido ao tamanho da instalação.
A estação não será fechada neste dia, garante Dave Sotero, porta-voz da Autoridade de Transporte Metropolitano do Condado de Los Angeles, justamente por ser um importante centro de trânsito para a cidade, conectando a Amtrak, o metrô, metrô, trem suburbano e várias linhas de ônibus. A vantagem é que, aos domingos, a frequência de público é menor.
Segundo o Deadline, Rubin enviou e-mail para todos os 9.362 membros votantes da Academia, bem como a outros membros, para explicar os motivos de não haver sorteio de ingressos para a cerimônia, como normalmente acontece.
Todos os outros eventos presenciais associados à temporada do Oscar também foram cancelados, incluindo as exibições dos filmes indicados, o almoço com os nominados e o coquetel aos indicados ao longa-metragem internacional.

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Também os eventos destinados a categorias específicas (Curta Metragem, Documentário, Longa de Animação, Longa-Metragem Internacional e Maquiagem e Penteado), que contam com a presença de público, foram cancelados.
Não foi informado se haverá cobertura presencial da imprensa de Los Angeles, tampouco se haverá tapete vermelho.
A cerimônia do Oscar aconteceu pela última vez no centro da cidade em 2001, no Shrine Auditorium. Antes, em 1999, foi a última vez realizada no Dorothy Chandler Pavilion, perto do centro cívico da cidade.

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