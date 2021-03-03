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Televisão

Canal pago Sexy Hot terá faixa de filmes adultos dirigidos por mulheres em março

Filmes irão ao ar todas as sextas e sábados de março, a partir das 22h30

Publicado em 03 de Março de 2021 às 13:37

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 mar 2021 às 13:37
Cena do filme 'Sonhos', do Sexy Hot
Cena do filme 'Sonhos', do Sexy Hot - Divulgação Crédito: Divulgação
Considerado o mês das mulheres, março vai ganhar uma programação especial no Sexy Hot. O canal pago especializado em filmes eróticos vai investir em uma faixa exclusiva para produções dirigidas por mulheres.
Os filmes irão ao ar todas as sextas e sábados de março, a partir das 22h30. Além disso, na segunda-feira (8), Dia Internacional da Mulher, serão dois filmes na sequência comandados por elas.
Ao todo, serão nove diretoras do pornô nacional que terão seus trabalhos exibidos. São nomes como May Medeiros, Dread Hot, Lidy Silva, Les Chux, Mayanna Rodrigues, Bruna Ferraz e Mila Spook. Esta última é a primeira mulher a vencer a categoria direção no Prêmio Sexy Hot.
O canal adulto também promete para este mês a estreia do filme "Cloneboy", dirigido por May Medeiros e baseado no argumento vencedor do Sexy Hot Produções por Universitários 2020. Trata-se de um concurso de roteiros lançado pelo canal para que estudantes pudessem "ter o sonho de um filme realizado".
"O objetivo do Sexy Hot é tornar visível a inclusão das mulheres, exaltando o empoderamento feminino nos bastidores, em cargos de direção, entre outras atividades", afirma Cinthia Fajard, diretora-geral do Grupo Playboy do Brasil, dono da marca.
Entre os filmes a serem exibidos, estão "Sonhos" e "Reunião de Amigas", ambos do selo próprio Sexy Hot Produções. O especial também fica disponível durante todo o mês no site do canal adulto.

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