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Preservação

Aves das montanhas capixabas são tema de websérie

Episódios estarão disponíveis a partir desta segunda-feira (05), no instagram do Cine.Ema

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 14:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2020 às 14:41
Websérie
Websérie "Aves das Montanhas" mostra espécies capixabas Crédito: Hugo Reis/Montagem
As aves das Montanhas são estrelas de uma websérie audiovisual inédita do Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo (Cine.Ema), que começa nesta segunda-feira (5), com programação totalmente on-line. Com criação e roteiro de Melina Leal Galante, a obra em seis episódios apresenta espécies de aves da Reserva Águia Branca, localizada em Vargem Alta, em uma área de mais de 2 mil hectares de Mata Atlântica preservada.
"Em tempos de pandemia, a ideia da websérie passou por uma tentativa de aproximar as pessoas da região. Mas a gente sabe que não é um substituto à experiência prática, da visitação. E para ter visitação, só com muita preservação, explica Melina, ressaltando que sente falta da mostra presencial do Cine.Ema.
Com a utilização de fotos, ilustrações e colagens, cada um desses animais protagonizará um capítulo em vídeo de 4 minutos, que falarão sobre suas características e hábitos, além da importância da região das Montanhas Capixabas. Os curtas serão disponibilizados no Instagram do festival.
Entre as espécies estão os populares Beija-flores, a Araponga, a Saracura do Mato, o Chibante e o Pixoxó, além da raríssima Saíra-apunhalada, uma espécie de pássaro poucas vezes avistada, e que atrai o olhar de observadores de pássaros de todo o país.
Websérie
Um dos episódios falará sobre o Chibante Crédito: Gustavo Magnago
Melina Galante descreve que escrever a websérie foi mais do que falar sobre características e hábitos das seis espécies escolhidas. Foi dar uma mergulho na região das Montanhas Capixabas e redescobri-la. Conhecer parte daquela fauna e daquela flora que estão aqui tão pertinho e que, infelizmente, estão sob constante ameaça.
Sabemos da importância da preservação ambiental e da necessidade de políticas públicas que a possibilitem. Conta-se com ações de ONGs, da iniciativa privada e da sociedade civil, mas é função do poder público zelar por nossos ecossistemas, algo que se concretiza em projeto de extermínio, vide os recorrentes acontecimentos na Amazônia e no Pantanal, para citarmos os mais recentes. E esse processo de preservação também passa por um processo de educação formal e não-formal, por mostrar a crianças e adolescentes o que significa termos áreas de preservação ambiental para que fauna e flora ali se desenvolvam", destaca a roteirista sobre a importância de se produzir o material.

A RESERVA

Criada em 2017 no município de Vargem Alta como uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) pelo Grupo Águia Branca, a reserva abriga grande diversidade natural e conecta duas outras áreas de preservação ambiental do Espírito Santo, como o Parque Estadual do Forno Grande, localizado em Castelo, e o Parque Estadual da Pedra Azul, em Domingos Martins.

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A flora abundante na reserva, com 396 espécies cadastradas, existe por conta de uma cobertura vegetal composta em 91% como florestas primárias ou em estágios avançados de regeneração, além de abrigar dezenas de nascentes e 11 cursos hídricos que fazem parte da bacia do Rio Itapemirim, uma das mais importantes da região Sul do Espírito Santo.
Na reserva existem mais de 800 espécies de plantas e animais, sendo que alguns deles estão em risco de extinção devido ao desmatamento e uso predatório dos recursos naturais. Só entre as aves, já foram identificadas 357 espécies na Reserva Águia Branca. Isso faz com que a o local seja um espaço privilegiado para a Observação de Aves.
Websérie
Websérie "Aves das Montanhas" mostra espécies capixabas Crédito: Hugo Reis/Montagem

OS CAPÍTULOS DA WEBSÉRIE

  • EP 1 | O PERSONAGEM PRINCIPAL
  • 05 de outubro | seg | 21h
  • Sinopse: Já ouviu falar de uma ave cujo nome e aparência é puro drama? E que chegou a sumir por 50 anos pra depois resolver dar as caras lá em Vargem Alta? No primeiro episódio da websérie, apresentamos nosso personagem principal. Assista e entenda por que uma ave tão pequena e graciosa merece tanto holofote!
  • EP 2 | O ELEGANTE SOLITÁRIO
  • 12 de outubro | seg | 21h
  • Sinopse: Nosso personagem da vez é raríssimo, pomposo e bem na dele. Vamos conhecer uma ave diretamente afetada pela destruição de grandes florestas e entender um pouco mais o porquê delas serem tão importantes para espécies como essa? Aperte o play e voe com a gente.
  • EP 3 | A BIGORNA ESTONTEANTE
  • 19 de outubro | seg | 21h
  • Sinopse: Sabe aqueles personagens insubstituíveis? Nesse episódio contamos a história da Araponga, uma espécie muito importante para termos nossas matas plurais e frutíferas. Assista e descubra várias curiosidades sobre essa ave.
  • EP 4 | A PREVISÃO DO TEMPO
  • 26 de outubro | seg | 21h
  • Sinopse: Sabe aquela coisa de vó falar pra gente sair com casaco porque sabe que vai fazer frio? A ave do nosso episódio tem essa mesma coisa especial e sempre canta quando começa a chover! Curioso, né? Aperte o play e conheça mais sobre a Saracura-do-Mato.
  • EP 5 | A NOSSA CARA
  • 02 de novembro | seg | 21h
  • Sinopse: O passarinho da vez é conhecido por vários nomes mas, acima de tudo, pela sua fofura! Temos diversas espécies de beija-flor lá na Reserva da Águia Branca e a espécie é símbolo daqui do nosso estado, sabia? Vem conhecer mais sobre essa ave tão linda!
  • EP 6 | O ASSOBIADOR
  • 09 de novembro | seg | 21h
  • Sinopse: O passarinho que encerra nossa websérie é a cara da região da reserva. Encontramos o Pixoxó aos montes lá em Águia Branca mas, infelizmente, muitos em gaiolas. E o maior risco da espécie é justamente o tráfico de animais. Lugar de passarinho é voando livremente por aí, né? Aprenda mais sobre esse passarinho com um canto lindo nesse episódio de despedida da websérie.

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