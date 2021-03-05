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Cultura

Amazon promete R$ 5,3 milhões para ajudar audiovisual brasileiro

Empresa oferece apoio financeiro para instituto do setor, que enfrenta crises em meio à pandemia da Covid-19

Publicado em 05 de Março de 2021 às 14:20

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 mar 2021 às 14:20
Letreiro da Amazon no centro de logística da empresa, na França
Letreiro da Amazon no centro de logística da empresa, na França Crédito: Reuters/Folhapress
A plataforma de streaming Amazon Prime Video e a distribuidora Amazon Studios doarão cerca de R$ 5,3 milhões para o Icab --Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros--, como forma de apoiar o setor em meio à crise da pandemia da Covid-19. A informação foi divulgada em nota pela assessoria da Amazon, nesta sexta-feira (5).
A doação é voltada a trabalhadores da indústria audiovisual no período de retomada das atividades, que já começou a acontecer parcialmente.
O Icab, criado em 2014, é uma entidade voltada à capacitação, promoção e realização de fóruns de criação, produção e distribuição do audiovisual brasileiro. A Amazon prevê que o recurso seja enviado ao instituto no primeiro semestre deste ano.
Além do Brasil, o setor audiovisual da Argentina, do México, do Chile e da Colômbia também serão contemplados com a iniciativa.
"À medida que aumentamos o número de produções locais na América Latina, entendemos a importância da comunidade criativa para o sucesso na produção de séries de TV e filmes da Amazon", afirmou Malu Miranda, gerente de conteúdo da empresa.

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