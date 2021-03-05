Amazon promete R$ 5,3 milhões para ajudar audiovisual brasileiro

Letreiro da Amazon no centro de logística da empresa, na França Crédito: Reuters/Folhapress

A plataforma de streaming Amazon Prime Video e a distribuidora Amazon Studios doarão cerca de R$ 5,3 milhões para o Icab --Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros--, como forma de apoiar o setor em meio à crise da pandemia da Covid-19. A informação foi divulgada em nota pela assessoria da Amazon, nesta sexta-feira (5).

A doação é voltada a trabalhadores da indústria audiovisual no período de retomada das atividades, que já começou a acontecer parcialmente.

O Icab, criado em 2014, é uma entidade voltada à capacitação, promoção e realização de fóruns de criação, produção e distribuição do audiovisual brasileiro. A Amazon prevê que o recurso seja enviado ao instituto no primeiro semestre deste ano.

Além do Brasil, o setor audiovisual da Argentina, do México, do Chile e da Colômbia também serão contemplados com a iniciativa.