Entidades querem construir monumento aos mortos durante greve da PM no ES

“A intenção deste monumento é dar visibilidade à violência estatal que tem vitimado principalmente jovens negros e pobres. O objetivo (...) é provocar a reflexão e o debate acerca das políticas de segurança que têm primado pelo encarceramento e extermínio de negros e pobres”, diz trecho do edital.
Os organizadores planejam instalar a obra num pequeno largo anexo à Praça Costa Pereira, onde hoje existe um monumento em memória das vítimas das ditaduras.
O período de inscrição com a proposta do monumento será de 5 de fevereiro a 29 de junho de 2020. O projeto deve ser enviado pelo e-mail [email protected]
Na parte final do ato, será lido um trecho do Evangelho de São Mateus, capítulo 2, 18: “Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto: É Raquel chorando os seus filhos, E não quer ser consolada, porque já não existem mais”.