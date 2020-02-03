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Leonel Ximenes

Entidades querem construir monumento aos mortos durante greve da PM no ES

Círculo Palmarino, Fórum Capixaba de Lutas Sociais, Fórum Igrejas e Sociedade em Ação e Movimento Nacional de Direitos Humanos lançaram edital para a obra, que ficará no Centro de Vitória

Publicado em 03 de Fevereiro de 2020 às 19:22

Públicado em 

03 fev 2020 às 19:22
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Mulheres de policiais militares ocupam entrada do QCG de Maruípe durante a greve de fevereiro de 2017 Crédito: Arquivo/AG
Quatro entidades da sociedade civil - Círculo Palmarino, Fórum Capixaba de Lutas Sociais, Fórum Igrejas e Sociedade em Ação e Movimento Nacional de Direitos Humanos – lançaram um edital para contratar artistas que farão um monumento em memória às pessoas mortas durante a greve da Polícia Militar no Espírito Santo, ocorrida em fevereiro de 2017.
“A intenção deste monumento é dar visibilidade à violência estatal que tem vitimado principalmente jovens negros e pobres. O objetivo (...) é provocar a reflexão e o debate acerca das políticas de segurança que têm primado pelo encarceramento e extermínio de negros e pobres”, diz trecho do edital.

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Os organizadores planejam instalar a obra num pequeno largo anexo à Praça Costa Pereira, onde hoje existe um monumento em memória das vítimas das ditaduras.
"Nós, capixabas, não podemos deixar cair no esquecimento o que aconteceu em fevereiro de 2017. Até hoje ninguém assumiu a responsabilidade pelas vidas assassinadas e pelo caos instalado durante mais de vinte dias no Estado. O governo anistiou os policiais envolvidos, mas não disse uma palavra aos familiares das vítimas que nem sequer tiveram direito ao luto dos seus entes queridos"
Padre Kelder Brandão - Responsável pelo Vicariato para Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória.
O período de inscrição com a proposta do monumento será de 5 de fevereiro a 29 de junho de 2020. O projeto deve ser enviado pelo e-mail [email protected]

ATO ECUMÊNICO VAI LEMBRAR OS MORTOS DURANTE A GREVE DA PM

  • E nesta terça (4), às 17h, na Praça Costa Pereira, as quatro entidades vão promover o ato “3 anos da greve da PM”, em homenagem aos mais de 200 mortos no ES durante a paralisação da Polícia Militar, que começou exatamente no dia 4 de fevereiro. Representantes das Igrejas Católica e evangélicas e de organizações de direitos humanos vão participar da manifestação ecumênica.

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Na parte final do ato, será lido um trecho do Evangelho de São Mateus, capítulo 2, 18: “Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto: É Raquel chorando os seus filhos, E não quer ser consolada, porque já não existem mais”.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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