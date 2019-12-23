Então é Natal... E o que você fez?

Mulher segurando pisca-pisca: Crédito: Unsplash

Chega nessa época do ano e a gente dá uma exagerada na emotividade, né!? Um verdadeiro caos para as piscianas como eu que, inclusive, merecem toda a sorte de maquiagem à prova d'água pra segurar tanto choro nas festinhas de fim de ano...

Mas, enfim, o Natal tá aí jogando na cara da gente o mundo do consumo e tudo o que a gente quer, mas não pode ter... Joga também um mundo de ostentação, poses e filtros pra te provar diariamente que "a grama do vizinho é mais verde", não é mesmo?

Parece até um complô universal pra te deixar frustrada e pra estabelecer que você é uma fraude nesse rolê de vida... Mas eu com a minha mania de questionar coisas te pergunto: Por que raios de motivo a senhora se presta a esse papel?

Por que uma mulher verdadeiramente incrível como a senhora está prestando mais atenção na grama do vizinho do que no seu próprio jardim? Bora lá, amada… Tem um monte de plantas pra cuidar, pra gente ter um jardim fabuloso! Não é só desejar não!

Bom, nós não vamos perder um mundo de tempo pra pensar sobre "a vida do outro", mas eu quero te chamar pra refletir sobre como nós mulheres tecemos um filtro que embeleza a vida alheia, porém somos extremamente cruéis com a nossa própria vida.

E em tempos de virtualidades, em que nós nos encontramos mais sob a tela dos celular e do que ao vivo, qual o cuidado que estamos tendo para realizarmos as nossas coisas sem nos submetermos aos inúmeros padrões que existem e aos que surgem todos os dias!?

Nesse 2019, eu me encontrei com muita gente diferente das que existem nos meus círculos sociais mais diretos e, definitivamente, entendi que a gente, de uma forma geral, cria nossas próprias pinturas sobre a tela alheia. E isso é de uma perda de tempo sem fim.

Dia desses eu estava em um salão ouvindo duas mulheres conversando sobre uma terceira que não estava presente. As duas vibravam lindamente as conquistas da mulher que chamavam de "Jô"... Pelo que entendi, elas eram amigas da "Jô" e estavam dividindo entre elas as maravilhas conquistadas pela "Jô" depois de tantos anos de luta, estudo e amores frustrados... Achei inclusive interessante que em um determinado momento a cabeleireira (que não era amiga da Jô) fez o seguinte comentário: “Ah, então ela mereceu!!!” ... E instantaneamente uma das amigas disse: “Não é sobre merecer, sabe? Porque estar realizada, pessoal e profissionalmente, é algo que toda mulher merece. Mas é tudo sobre uma mulher que construiu a sua história acreditando em si mesma e fazendo dela uma grande plantação. Ela estava incansavelmente cuidando da terra, plantando, adubando, irritando, conhecendo novas tecnologias pra que o plantio fosse duradouro e que rendesse os objetivos que ela queria”.

Eu respirei fundo e pensei naquele lance da "grama do vizinho" e de como a gente "se apega no close, mas não se apega no corre"... A "Jô" que eu nem conheço e as suas amigas que eu já chamei pra tomar um Gin (afinal, mulheres que vibram por outras são o meu tipo de gente!) deram uma grande lição pra mim: A GENTE PRECISA SEMPRE MELHORAR.

Ufa.

Vai menina! E o que você fez por você mesma neste 2019? O que superou? O que viveu? O que aprendeu? O que te fez rir e o que te fez chorar? Sobretudo, que vida você viveu? Eu espero que tenha sido a sua...