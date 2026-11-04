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Transcol será gratuito no domingo para estudantes que farão o Enem

Benefício será válido nos próximos dois domingos, mesmo para quem não tem comprovação de renda. Sistema também terá 13 ônibus extras de reserva

Publicado em 04 de Novembro de 2026 às 16:22

Ana Clara da Cruz

Ana Clara da Cruz

Publicado em 

04 nov 2026 às 16:22
Ônibus do Transcol
Cartão Transcol Escolar será liberado excepcionalmente nos domingos de prova do Enem, mesmo para quem não tem comprovação de renda Divulgação | GVBus


O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será realizado neste mês de novembro, nos dias 8 (próximo domingo) e 15 (no domingo seguinte). Para atender os estudantes que farão as provas, o Cartão Transcol Escolar garantirá gratuidade no transporte coletivo nos dois domingos. Além disso, haverá reforço de ônibus extras de reserva nos terminais de integração do Sistema Transcol.


A empresa informa que os estudantes poderão utilizar o Cartão Transcol Escolar, independentemente de terem ou não comprovação de renda, nos dois domingos de prova. Normalmente, o benefício fica bloqueado nesses dias por não serem letivos. A frota do Sistema Transcol operará conforme a programação habitual dos domingos.


Para auxiliar os estudantes que irão se deslocar de ônibus até o local de prova, a Companhia de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) disponibilizará mais 13 veículos de reserva que ficarão distribuídos nos terminais. Se necessário, serão liberados para atender à demanda.


A Ceturb-ES orienta que os estudantes consultem, com antecedência, as linhas que deverão utilizar para chegar aos locais de prova. No site da companhia e no aplicativo Ônibus GV, é possível consultar os horários e os itinerários de todas as linhas, facilitando o planejamento do deslocamento até os locais de aplicação do exame. 

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