Documentos físicos e digitais: o que o Enem aceita ou não para a prova

Na hora de sair de casa para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, que será realizado dos próximos dias 8 e 15 de novembro, a regra número um é não esquecer o documento oficial com foto.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aceita as versões físicas tradicionais e também os documentos digitais no celular, desde que abertos direto no aplicativo oficial.
Qualquer tentativa de usar print da tela, fotocópia ou documento sem foto vai barrar a sua entrada no local de prova.
Versão física:
- RG ou a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN);
- Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
- Passaporte;
- Carteira de trabalho (emitida a partir de 27/01/1997);
- Carteiras expedidas por ordens ou conselhos (como OAB, CRM e Crea).
Para estrangeiros: passaporte, Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM), Documento Provisório de Registro Nacional Migratório ou documento oficial de país do Mercosul.
Versão digital:
- CNH Digital, e-título (se tiver foto e biometria), RG Digital ou identidade no app Gov.br.
Captura de tela (print) do documento;
Foto da identidade salva na galeria do celular;
Arquivo em PDF do documento;
Xerox ou fotocópia (mesmo se for autenticada em cartório) da identidade;
Carteirinha de estudante ou crachá de escola/cursinho;
Certidão de nascimento ou de casamento;
Título de eleitor impresso comum (sem foto);
Carteira de Trabalho Digital
Documentos rasgados, ilegíveis ou com foto muito antiga que não dê para te reconhecer.
Se você teve o documento roubado ou perdeu nos dias anteriores ao exame, é possível fazer a prova apresentando o Boletim de Ocorrência (B.O.), emitido por órgão policial há no máximo 90 dias. Nesse caso, a equipe do Enem fará uma identificação especial antes de liberar sua entrada na sala.