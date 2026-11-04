Documentos físicos e digitais: o que o Enem aceita ou não para a prova

Na hora de sair de casa para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, que será realizado dos próximos dias 8 e 15 de novembro, a regra número um é não esquecer o documento oficial com foto.





O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aceita as versões físicas tradicionais e também os documentos digitais no celular, desde que abertos direto no aplicativo oficial.





Qualquer tentativa de usar print da tela, fotocópia ou documento sem foto vai barrar a sua entrada no local de prova.

