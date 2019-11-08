Mais de 76 mil candidatos no ES ainda disputam Enem no domingo

Quem estiver com celular e outros itens não permitidos, irá receber um envelope porta-objetos para guardá-los devidamente desligados, ainda antes de entrar na sala de aplicação. O envelope com os objetos será lacrado e identificado, e deverá ser mantido sob a carteira até a saída definitiva as provas. Atenção! O participante será imediatamente excluído do exame se houver algum sinal de toque de celular ou funcionamento de quaisquer aparelhos eletrônicos, ainda que devidamente acondicionados em envelope porta-objetos próprios  portanto, é imprescindível que estejam desligados antes de guardá-los.