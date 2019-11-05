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Educação

Enem servirá apenas para autoavaliação de quem faltou o primeiro dia

No último domingo (3), os participantes fizeram as provas de redação, ciências humanas e linguagens. No dia 10 de novembro, serão avaliados os conhecimentos de ciências da natureza e matemática
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2019 às 19:45

Publicado em 05 de Novembro de 2019 às 19:45

Candidata checa local de prova no primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) Crédito: Tânia Rêgo/ Agência Brasil
Estudantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que faltaram o primeiro dia de exame podem fazer as provas do segundo dia, no próximo domingo (10). A prova servirá, no entanto, apenas para autoavaliação, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Nesses casos, o boletim de desempenho individual apresentará apenas as notas das provas realizadas. No último domingo (3), os participantes fizeram as provas de redação, ciências humanas e linguagens. No dia 10 de novembro, serão avaliados os conhecimentos de ciências da natureza e matemática.

NOVA PROVA

O estudante que se sentiu prejudicado no Enem poderá informar o Inep, pela Página do Participante, entre os dias 11 e 18. Cada caso será analisado e o participante poderá ter direito a fazer a prova novamente.
Podem ter direito à reaplicação, de acordo com o edital do exame, aqueles que foram afetados por problemas logísticos. São considerados problemas logísticos fatores como desastres naturais que prejudiquem a aplicação devido ao comprometimento da infraestrutura do local; falta de energia elétrica que comprometa a visibilidade da prova pela ausência de luz natural; e erro de execução de procedimento de aplicação pelo aplicador que leve ao comprovado prejuízo do participante.
Os estudantes que sentiram alguma indisposição ou problema de saúde e tiveram que sair da sala onde estava sendo aplicada a prova não terão direito à reaplicação, segundo as regras do exame.

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O resultado da solicitação poderá ser consultado, também, na Página do Participante. A reaplicação do Enem 2019 irá acontecer nos dias 10 e 11 de dezembro, para quem tiver o pedido aprovado.
Os casos de participantes que não fizeram o exame no primeiro domingo por motivos que não são previstos no edital podem receber os esclarecimentos pelos canais de comunicação do Inep. O Fale Conosco do instituto pode ser acessado pelo telefone, no número 0800 616161, ou por computador, por meio do autoatendimento .

DECLARAÇÃO

Os candidatos que precisarem comprovar presença no dia de prova do Enem para, por exemplo, justificar falta no trabalho, devem imprimir a Declaração de Comparecimento Personalizada, disponível na Página do Participante. A declaração do segundo dia de prova pode ser acessada desde ontem (4) e deve ser impressa e entregue ao aplicador no dia do exame.
As regras do Enem para o segundo dia de exame são as mesmas do primeiro. Os portões abrirão às 12h e fecharão às 13h, no horário de Brasília. A duração do exame, no entanto, será menor, os participantes terão 5 horas para resolver as questões.

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