Ifes abre 1838 vagas em 33 cursos superiores com a nota do Enem

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) vai ofertar 1838 vagas em 33 cursos de graduação pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para estudantes que tenham feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2019. Para concorrer, o candidato necessita estar regularmente inscrito no Enem 2019, ter comparecido e feito as provas nos dois dias de aplicação, tirar na redação nota superior a zero, e ter a nota de corte exigida para cada modalidade da instituição.
Dos 33 cursos, a maioria, 21 ao todo, são de Bacharelado. Ao todo, estudantes terão 1198 vagas distribuídas pelos 19 campi. Todos as modalidades terão início no primeiro semestre de 2020, com exceção do curso de Química Industrial, em Vila Velha, que vai começar na metade do ano.
Outras 520 vagas estão distribuídas em 8 cursos de Licenciatura que serão ofertados em 10 campi da instituição. Já outros 2 cursos superiores de tecnologia vão contar com 120 vagas distribuídas em 2 campi. Todas as modalidades dos cursos de Licenciatura e de Tecnologia terão início no primeiro semestre de 2020.
CONFIRA A QUANTIDADE DE VAGAS POR CURSO EM CADA CAMPUS:
Alegre
- Engenharia de Aquicultura (bacharelado) 40 vagas
- Licenciatura em Ciências Biológicas 40 vagas
- Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 40 vagas
- Curso Superior de Tecnologia em Cafeicultura 40 vagas
Aracruz
- Engenharia Mecânica (bacharelado) 40 vagas
- Bacharelado em Química Industrial 40 vagas
- Licenciatura em Química 40 vagas
Barra de São Francisco
- Administração (bacharelado) 40 vagas
Cachoeiro de Itapemirim
- Engenharia Mecânica (bacharelado) 32 vagas
- Bacharelado em Sistemas de Informação 40 vagas
- Licenciatura em Matemática 40 vagas
Cariacica
- Engenharia de Produção (bacharelado) 40 vagas
- Licenciatura em Física 40 vagas
Centro Serrano
- Administração (bacharelado) 40 vagas
Colatina
- Administração (bacharelado) 40 vagas
- Arquitetura e Urbanismo (bacharelado) 32 vagas
- Bacharel em Sistemas de Informação 32 vagas
Guarapari
- Administração (bacharelado) 42 vagas
- Engenharia Elétrica (bacharelado) 36 vagas
Ibatiba
- Engenharia Ambiental (bacharelado) 40 vagas
Itapina
- Zootecnia (bacharelado) 40 vagas
- Licenciatura em Ciências Agrícolas 40 vagas
- Licenciatura em Pedagogia 40 vagas
Linhares
- Engenharia e Controle de Automação (bacharelado) 36 vagas
Nova Venécia
- Engenharia Civil (bacharelado) 40 vagas
- Bacharelado em Geologia 30 vagas
- Licenciatura em Geografia 40 vagas
Piúma
- Engenharia de Pesca (bacharelado) 40 vagas
Santa Teresa
- Agronomia (bacharelado) 40 vagas
- Licenciatura em Ciências Biológicas 40 vagas
- Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 40 vagas
São Mateus
- Engenharia Mecânica (bacharelado) 40 vagas
Serra
- Engenharia de Controle e Automação (bacharelado) 22 vagas
- Bacharelado em Sistemas de Informação 40 vagas
Venda Nova do Imigrante
- Administração (bacharelado) 40 vagas
- Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos 40 vagas
- Licenciatura em Letras/Língua Portuguesa 40 vagas
Vila Velha
- Biomedicina (bacharelado) 40 vagas
- Bacharelado em Química Industrial- 40 vagas
- Licenciatura em Pedagogia 40 vagas
- Licenciatura em Química 40 vagas
Vitória
- Engenharia Elétrica (bacharelado) 32 vagas
- Engenharia Mecânica (bacharelado) 40 vagas
- Engenharia Metalúrgica (bacharelado) 32 vagas
- Engenharia Sanitária e Ambiental (bacharelado) 32 vagas
- Engenharia Civil (bacharelado) 40 vagas
- Licenciatura em Letras/Língua Portuguesa 40 vagas
- Licenciatura em Matemática 40 vagas