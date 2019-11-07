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Oferta pelo Sisu

Ifes abre 1838 vagas em 33 cursos superiores com a nota do Enem

Do total de cursos de graduação,  21 são de bacharelado, 8 de licenciatura e 2 na área de tecnologia. O preenchimento das vagas será pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), para quem tenha feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) este ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2019 às 22:11

Publicado em 06 de Novembro de 2019 às 22:11

Candidata chega para as provas do Enem Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) vai ofertar 1838 vagas em 33 cursos de graduação pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para estudantes que tenham feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2019. Para concorrer, o candidato necessita estar regularmente inscrito no Enem 2019, ter comparecido e feito as provas nos dois dias de aplicação, tirar na redação nota superior a zero, e ter a nota de corte exigida para cada modalidade da instituição.
Dos 33 cursos, a maioria, 21 ao todo, são de Bacharelado. Ao todo, estudantes terão 1198 vagas distribuídas pelos 19 campi. Todos as modalidades terão início no primeiro semestre de 2020, com exceção do curso de Química Industrial, em Vila Velha, que vai começar na metade do ano.
Outras 520 vagas estão distribuídas em 8 cursos de Licenciatura que serão ofertados em 10 campi da instituição. Já outros 2 cursos superiores de tecnologia vão contar com 120 vagas distribuídas em 2 campi. Todas as modalidades dos cursos de Licenciatura e de Tecnologia terão início no primeiro semestre de 2020.

CONFIRA  A QUANTIDADE DE VAGAS POR CURSO EM CADA CAMPUS:

Alegre
  • Engenharia de Aquicultura (bacharelado)  40 vagas
  • Licenciatura em Ciências Biológicas  40 vagas
  • Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas  40 vagas
  • Curso Superior de Tecnologia em Cafeicultura  40 vagas

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Aracruz
  • Engenharia Mecânica (bacharelado)  40 vagas
  • Bacharelado em Química Industrial  40 vagas
  • Licenciatura em Química  40 vagas
Barra de São Francisco
  • Administração (bacharelado)  40 vagas
Cachoeiro de Itapemirim
  • Engenharia Mecânica (bacharelado)  32 vagas
  • Bacharelado em Sistemas de Informação  40 vagas
  • Licenciatura em Matemática  40 vagas
Cariacica
  • Engenharia de Produção (bacharelado)  40 vagas
  • Licenciatura em Física  40 vagas
Centro Serrano
  • Administração (bacharelado)  40 vagas
Colatina
  • Administração (bacharelado)  40 vagas
  • Arquitetura e Urbanismo (bacharelado)  32 vagas
  • Bacharel em Sistemas de Informação  32 vagas
Guarapari
  • Administração (bacharelado)  42 vagas
  • Engenharia Elétrica (bacharelado)  36 vagas
Ibatiba
  • Engenharia Ambiental (bacharelado)  40 vagas

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Itapina
  • Zootecnia (bacharelado)  40 vagas
  • Licenciatura em Ciências Agrícolas  40 vagas
  • Licenciatura em Pedagogia  40 vagas
Linhares
  • Engenharia e Controle de Automação (bacharelado)  36 vagas
Nova Venécia
  • Engenharia Civil (bacharelado)  40 vagas
  • Bacharelado em Geologia  30 vagas
  • Licenciatura em Geografia  40 vagas
Piúma
  • Engenharia de Pesca (bacharelado)  40 vagas
Santa Teresa
  • Agronomia (bacharelado)  40 vagas
  • Licenciatura em Ciências Biológicas  40 vagas
  • Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas  40 vagas
São Mateus
  • Engenharia Mecânica (bacharelado)  40 vagas
Serra
  • Engenharia de Controle e Automação (bacharelado)  22 vagas
  • Bacharelado em Sistemas de Informação  40 vagas
Venda Nova do Imigrante
  • Administração (bacharelado)  40 vagas
  • Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos  40 vagas
  • Licenciatura em Letras/Língua Portuguesa  40 vagas
Vila Velha
  • Biomedicina (bacharelado)  40 vagas
  • Bacharelado em Química Industrial- 40 vagas
  • Licenciatura em Pedagogia  40 vagas
  • Licenciatura em Química  40 vagas
Vitória
  • Engenharia Elétrica (bacharelado)  32 vagas
  • Engenharia Mecânica (bacharelado)  40 vagas
  • Engenharia Metalúrgica (bacharelado)  32 vagas
  • Engenharia Sanitária e Ambiental (bacharelado)  32 vagas
  • Engenharia Civil (bacharelado)  40 vagas
  • Licenciatura em Letras/Língua Portuguesa  40 vagas
  • Licenciatura em Matemática  40 vagas

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