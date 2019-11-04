Como aproveitar a semana para se dar bem na última prova do Enem

A próxima prova do Enem será aplicada no domingo, dia 10 Crédito: Adriana Toffetti/A7 Press/Folhapress

Depois de um ano inteiro de estudos, falta pouco para concluir uma etapa importante dessa preparação para ingressar em uma universidade. A segunda e última prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será realizada no domingo (10) e, para estes dias que antecedem o exame, professores dão dicas importantes para aproveitar a semana e se dar bem.

Coordenador da 3ª série do ensino médio do Salesiano de Jardim Camburi, o professor Leonardo Gama ressalta que a prova do próximo domingo  Matemática e Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia)  é bastante estratégica e requer outro tipo de preparação. Enquanto a primeira avaliação exigia muita leitura e debates, na segunda o foco deve ser em exercícios de aplicação. Por isso, é importante que o candidato se dedique a resolver questões de edições anteriores do Enem.

Na avaliação de Gama, essa deve ser a prioridade até sexta-feira. Embora a parte conceitual seja importante, o foco agora deve ser em praticar o conhecimento adquirido com resolução de exercícios. No sábado, ele recomenda um dia de descanso, mas reconhece que nem todos os candidatos vão conseguir ficar um dia inteiro sem estudar.

"Há pessoas que são extremamente ansiosas e só se acalmam resolvendo exercícios. Se ficar sem fazer nada vai deixar o candidato mais aflito, é melhor permanecer em sua zona de conforto e manter os estudos no sábado" Leonardo Gama - Coordenador da 3ª série do ensino médio

Outra recomendação do professor é reforçar os conteúdos que domina em vez de buscar os que têm mais dificuldade. "Estudar o que ainda não sabe pode levar o candidato a ficar mais ansioso, pensar que não sabe nada. Tem que firmar aquilo que já sabe", sugere.

Já o professor James Scandian, coordenador da 3ª série do ensino médio do UP Centro Educacional, orienta os candidatos a tirar as dúvidas naquelas disciplinas que têm maior peso para o curso superior escolhido, pois vai fazer mais diferença na disputa por uma vaga.

RELAXAMENTO

Mas a última semana de preparação não deve ser apenas de estudos, na opinião de Scandian. O professor aconselha os candidatos a fazer uma atividade lúdica, pelo menos uma vez ao dia, ou uma atividade esportiva  mas nada radical que possa levar a uma lesão e comprometer o desempenho no dia da prova. Adotar essa prática vai ajudar no relaxamento.

Scandian diz que os concorrentes também devem ficar longe de alimentação que não seja de procedência segura para evitar infecções intestinais, e remédios somente por orientação médica para não correr o risco de uma reação alérgica. Para todos os dias, até a véspera da prova, o professor orienta que os candidatos durmam cedo para chegarem no domingo bem descansados.

Já na prova, o recomendado é manter a estratégia que adotou ao longo de todo o ano na preparação. Se no treinamento o candidato começava o exame por Matemática, por exemplo, deve manter assim, em vez de mudar por influência dos colegas.

"É importante iniciar pela disciplina que tem mais facilidade, na estratégia que estabeleceu, mas não necessariamente precisa concluir todas as questões dela para passar à próxima. Se não tiver conseguindo resolver, vá adiante para não perder tempo" James Scandian - Coordenador da 3ª série do Ensino Médio do UP Centro Educacional