Enem 2021: acompanhe tudo sobre o segundo dia de provas

O segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021 foi sem registros de ocorrências graves em todo o Espírito Santo. Os portões fecharam pontualmente às 13h nos locais de prova, quando o exame começou a ser aplicado.
Na chegada para fazer o Enem, os candidatos enfrentaram sol forte e muito calor na Grande Vitória. Alguns precisaram correr para conseguir chegar a tempo. Já no fim do dia, boa parte dos estudantes saiu dos locais de prova debaixo de chuva.
Os primeiros candidatos começaram a deixar os locais de prova próximo das 15h30, horário em que a saída da sala de aplicação começa a ser permitida. Os estudantes, porém, só podem levar consigo o caderno de provas após as 18h30.
Foram 90 questões neste segundo dia, 45 de Ciências da Natureza e suas tecnologias, e 45 de Matemática e suas tecnologias. No Espírito Santo, os estudantes dividiram opiniões sobre o grau de dificuldade das questões.
O segundo dia de provas seguiu a tradição de pautar temas da atualidade, como energia e meio ambiente, mas não abordou em nenhuma questão a pandemia de coronavírus.
* Com colaboração dos repórteres Isabela Arruda e Geraldo Campos Jr; e de Luana Antunes, Maíra Ferrari, Ana Ritti, Milene Celestino, Carla Luz e Gabriela Venancio, alunas do 24º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta.