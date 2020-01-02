Empresa de Singapura mais próxima de investir em fábrica no ES

Resolução, no Diário Oficial, mostra que empresa Olam foi enquadrada no programa de incentivos fiscais do governo do Estado, Invest-ES Crédito: Diário Oficial do ES/Reprodução

A Olam - multinacional de Singapura com atuação global nos segmentos de café, especiarias, açúcar, grãos e nozes - está mais próxima de concretizar um investimento de cerca de meio bilhão de reais em uma fábrica de café solúvel no Espírito Santo. O empreendimento deverá ser instalado no município de Linhares, no Norte capixaba.

A empresa passou a fazer parte, no dia 19 de dezembro de 2019, do programa de benefícios fiscais do governo do Estado, o Invest-ES, o que reforça as intenções da companhia de implantar uma unidade no Espírito Santo.

Desde 2016, a multinacional asiática já estava em contato com representantes do governo capixaba. Em 31 de outubro de 2018, o então governador Paulo Hartung chegou a anunciar que representantes da Olam Internacional confirmaram que a empresa faria um investimento da ordem de US$ 130 milhões (R$ 522 milhões) e que avaliavam se o projeto seria em Linhares ou Colatina.

Pela resolução do Invest-ES nº 1.431, publicada no Diário Oficial do Estado, a escolha foi por Linhares, município inclusive que irá receber outra fábrica desse mesmo perfil, a da empresa paranaense Cacique , prevista para ser inaugurada no início de 2021.

A coluna conversou com o secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip , para saber mais sobre o negócio, mas ele disse que, por enquanto, não podia dar detalhes, embora tenha demonstrado grande otimismo em relação ao investimento.

"Como a Olam é uma empresa listada em Bolsa, esse projeto ainda tem que passar pelo conselho da empresa. Nós acreditamos que o empreendimento está muito bem encaminhado e, em breve, o governador Casagrande poderá dar boas notícias. Mas reforço que essa é uma decisão da empresa, nós não podemos ainda anunciar por ela. Só dizer que a nossa expectativa é muito boa!" Marcos Kneip - Secretário de Estado de Desenvolvimento

Procurada para falar sobre o investimento, a Prefeitura de Linhares, por meio de sua assessoria de imprensa, informou que não iria se manifestar.

Apesar das poucas informações sobre o projeto, fontes ouvidas pela coluna afirmaram que a expectativa é que, dentro de algumas semanas, a Olam se manifeste sobre o negócio. No final de 2019, representantes da companhia fizeram algumas visitas ao município de Linhares e estiveram em contato com lideranças e técnicos da prefeitura e do governo do Estado.

Armazém da Olam em Muniz Freire Crédito: Secom/Divulgação

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