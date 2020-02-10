"Em casa tem sempre aquele gostinho especial!", diz Silva, em Vitória

Silva deu o pontapé inicial ao Carnaval de Vitória colocou seu o bloco na rua pela quarta vez no Espírito Santo, na última sexta-feira (7), no Ilha Shows, com casa lotada. Ao subir o palco, o cantor declarou: "Em casa, é muito melhor. Eu amo Vitória. Eu amo cantar na minha cidade". Durante o show, a revelação da música brasileira jogou seu brilho a clássicos de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Durval Lelis, Bell Marques, passando por Daniela Mercury e Olodum. Desta vez, Silva recebeu a cantora Elba Ramalho, outra queridinha dos capixabas, que iniciou sua participação colocando todo mundo para cantar "De Volta Pro Aconchego". E conforme prometeu uma surpresa, em entrevista para A Gazeta, Silva ainda convidou a cantora Alinne Rosa para relembrar hits do axé no palco. Alinne comandou ensaio de carnaval no Centro, na noite de sábado (8).
Desde que estreou o projeto, o bloco já rodou o Brasil. Apenas no ano passado, foram duas apresentações no Espírito Santo. Em uma delas, o cantor gravou o primeiro DVD da atração, ao lado da musa Daniela Mercury. Entre as faixas, estão as inesquecíveis "Me Abraça", "Ara Ketu Bom Demais", "Alô, Paixão" e "Mal Acostumado", que embalaram o público que compareceu ao Ilha Show, na sexta (&). .
A banda Xá da Índia abriu a noite com uma homenagem ao samba, revisitando os sucessos de Jorge Ben Jor, Maria Rita, Chico Buarque e Seu Jorge.
Em suas redes sociais, o cantor publicou uma mensagem e fotos sobre o show de Vitória, antes de embarcar para o Rio de Janeiro.