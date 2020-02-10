Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • "Em casa tem sempre aquele gostinho especial!", diz Silva, em Vitória
Renata Rasseli

"Em casa tem sempre aquele gostinho especial!", diz Silva, em Vitória

O cantor comandou o Bloco do Silva, com a participação especial de Elba Ramalho, na última sexta-feira (7), em sua cidade natal

Publicado em 10 de Fevereiro de 2020 às 04:00

Elba Ramalho e Silva Crédito: Breno Galtier
Silva deu o pontapé inicial ao Carnaval de Vitória colocou seu o bloco na rua pela quarta vez no Espírito Santo, na última  sexta-feira (7), no Ilha Shows, com casa lotada. Ao subir o palco, o cantor declarou: "Em casa, é muito melhor. Eu amo Vitória. Eu amo cantar na minha cidade". Durante o show, a revelação da música brasileira jogou seu brilho a clássicos de Caetano Veloso,  Gilberto Gil,  Durval Lelis, Bell Marques, passando por Daniela Mercury e Olodum. Desta vez, Silva recebeu a cantora Elba Ramalho, outra queridinha dos capixabas, que iniciou sua participação colocando todo mundo para cantar "De Volta Pro Aconchego". E conforme prometeu uma surpresa,  em entrevista para A Gazeta, Silva ainda convidou a cantora Alinne Rosa para relembrar hits do axé no palco.  Alinne comandou ensaio de carnaval no Centro, na noite de sábado (8).
Bloco do Silva em Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

Veja Também

Fabiana e José Carlos Rizk Filho Crédito: Mônica Zorzanelli
Desde que estreou o projeto, o bloco já rodou o Brasil. Apenas no ano passado, foram duas apresentações no Espírito Santo. Em uma delas, o cantor gravou o primeiro DVD da atração, ao lado da musa Daniela Mercury. Entre as faixas, estão as inesquecíveis "Me Abraça", "Ara Ketu Bom Demais", "Alô, Paixão" e "Mal Acostumado", que embalaram o público que compareceu ao Ilha Show, na sexta (&). .
Mariana Sandri, Fabiana Croce, Jane Ferreguetti e Munira Boza Crédito: Mônica Zorzanelli
A banda Xá da Índia abriu a noite com uma homenagem ao samba, revisitando os sucessos de Jorge Ben Jor, Maria Rita, Chico Buarque e Seu Jorge.
Neusa e Luisa Mendes Crédito: Mônica Zorzanelli
Em suas redes sociais, o cantor publicou uma mensagem e fotos sobre o show de Vitória, antes de embarcar para o Rio de Janeiro.
Denise Póvoa, Renata Póvoa, Ana Faé e Ricardo Leão Crédito: Mônica Zorzanelli
Luciana Almeida e Flavia Gasparini Crédito: Mônica Zorzanelli
Marina Rezende Crédito: Mônica Zorzanelli

Bloco do Silva em Vitória

Veja Também

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

A Gazeta Carnaval Rede Gazeta Carnaval no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados