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'Teremos surpresas', diz Silva sobre show com Elba Ramalho em Vitória

Apresentação do Bloco do Silva será nesta sexta-feira (7). Em conversa com o 'Divirta-se', cantor capixaba fala do amor pelo axé, da parceria com grandes artistas nacionais e da sua versatilidade artística

Publicado em 05 de Fevereiro de 2020 às 19:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2020 às 19:02
O capixaba Silva traz seu bloco de carnaval para Vitória nesta sexta (7) Crédito: Breno Galtier/Divulgação
Conhecido por sua voz doce e versatilidade musical, o cantor Silva saiu do terreno confortável da MPB para fazer uma aposta, que se mostrou bastante certeira, no resgate de músicas que têm a cara do carnaval, incluindo a força do axé. Com o Bloco do Silva, na estrada há dois anos e acompanhado de uma poderosa banda, o artista firmou-se como um dos grandes nomes da atualidade. 
E Silva coloca o bloco na rua pela quarta vez no Espírito Santo, com show nesta sexta (7) no Ilha Acústico, em Vitória. Na apresentação, o capixaba "se joga" em ritmos dançantes e dá novo brilho a clássicos do cancioneiro nacional, de Caetano Veloso e Gilberto Gil a Durval Lelis, Bell Marques, passando por Daniela Mercury e  Olodum. Diversão garantida.
"Esse show surgiu da vontade de homenagear o repertório de carnaval dos anos 1990, que foi o primeiro da minha geração. Uma música pop, mas com base forte nas raízes do Brasil", afirma o cantor de 31 anos que, na capital capixaba, dividirá o palco com Elba Ramalho. Nem precisa perguntar se a dupla vai destilar muito "Banho de Cheiro" para os foliões que comparecerem à festança.
"Elba tem muitas canções que marcaram época. Vai ser um prazer enorme recebê-la em Vitória para o bloco. No começo do ano, pude cantar com ela em Trancoso (BA) e foi lindo! Estamos preparando boas surpresas para sexta-feira", diz, fazendo ar de mistério para revelar o repertório da apresentação.
Elba Ramalho se apresenta em Vitória nesta sexta ao lado do cantor capixaba Silva Crédito: Divulgação

SUCESSO

Desde que estreou o projeto, o bloco já rodou o Brasil. Apenas no ano passado, foram duas apresentações no Espírito Santo. Em uma delas, o cantor gravou o primeiro DVD da atração, ao lado da musa Daniela Mercury. Entre as faixas, estão as inesquecíveis "Me Abraça", "Ara Ketu Bom Demais", "Alô, Paixão"  e "Mal Acostumado". Certamente, esses hinos do axé estarão presentes no repertório de sexta.
Após o sucesso do clipe Pra Vida Inteira, lançado em janeiro ao lado de Ivete Sangalo, Silva está cheio de planos para 2020.  Os sonhos de parceria com Jorge Ben, Criolo e Seu Jorge continuam. "Tenho criado muita coisa nesses últimos meses e muitos rascunhos têm me deixado empolgado. Quero logo colocar tudo isso no 'mundo'", responde, em tom de poesia.

BLOCO DO SILVA

  • QUANDO: Sexta-feira (7), às 22h, no Ilha Shows. Com Silva, Elba Ramalho, Banda Xá da Índia e DJs Ubunto e Ju de Paulla
  • ENDEREÇO: Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória
  • INGRESSO:  R$ 55 (3º lote, meia, pista); R$ 111 (3º lote, inteira, pista); R$ 70 (3º lote, meia, VIP); R$ 140 (3º lote, inteira, VIP)
  • VENDAS: No site Superticket ou na Kaffa Cafeteria, Mavericks (Shopping Vitória, Vila Velha e Mestre Alvaro) e Lá Vitta Saladeria
  • PROMOÇÃO: O Clube do Assinante de A Gazeta tem 60% de desconto na compra da inteira nos setores PISTA e área VIP

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