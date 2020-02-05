'Teremos surpresas', diz Silva sobre show com Elba Ramalho em Vitória

O capixaba Silva traz seu bloco de carnaval para Vitória nesta sexta (7) Crédito: Breno Galtier/Divulgação

Conhecido por sua voz doce e versatilidade musical, o cantor Silva saiu do terreno confortável da MPB para fazer uma aposta, que se mostrou bastante certeira, no resgate de músicas que têm a cara do carnaval, incluindo a força do axé. Com o Bloco do Silva, na estrada há dois anos e acompanhado de uma poderosa banda, o artista firmou-se como um dos grandes nomes da atualidade.

E Silva coloca o bloco na rua pela quarta vez no Espírito Santo, com show nesta sexta (7) no Ilha Acústico, em Vitória. Na apresentação, o capixaba "se joga" em ritmos dançantes e dá novo brilho a clássicos do cancioneiro nacional, de Caetano Veloso e Gilberto Gil a Durval Lelis, Bell Marques, passando por Daniela Mercury e Olodum. Diversão garantida.

"Esse show surgiu da vontade de homenagear o repertório de carnaval dos anos 1990, que foi o primeiro da minha geração. Uma música pop, mas com base forte nas raízes do Brasil", afirma o cantor de 31 anos que, na capital capixaba, dividirá o palco com Elba Ramalho. Nem precisa perguntar se a dupla vai destilar muito "Banho de Cheiro" para os foliões que comparecerem à festança.

"Elba tem muitas canções que marcaram época. Vai ser um prazer enorme recebê-la em Vitória para o bloco. No começo do ano, pude cantar com ela em Trancoso (BA) e foi lindo! Estamos preparando boas surpresas para sexta-feira", diz, fazendo ar de mistério para revelar o repertório da apresentação.

Elba Ramalho se apresenta em Vitória nesta sexta ao lado do cantor capixaba Silva Crédito: Divulgação

SUCESSO

Desde que estreou o projeto, o bloco já rodou o Brasil. Apenas no ano passado, foram duas apresentações no Espírito Santo. Em uma delas, o cantor gravou o primeiro DVD da atração, ao lado da musa Daniela Mercury. Entre as faixas, estão as inesquecíveis "Me Abraça", "Ara Ketu Bom Demais", "Alô, Paixão" e "Mal Acostumado". Certamente, esses hinos do axé estarão presentes no repertório de sexta.

Após o sucesso do clipe Pra Vida Inteira, lançado em janeiro ao lado de Ivete Sangalo, Silva está cheio de planos para 2020. Os sonhos de parceria com Jorge Ben, Criolo e Seu Jorge continuam. "Tenho criado muita coisa nesses últimos meses e muitos rascunhos têm me deixado empolgado. Quero logo colocar tudo isso no 'mundo'", responde, em tom de poesia.

BLOCO DO SILVA