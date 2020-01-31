Efeito colateral do coronavírus pode afetar a economia do ES

Pilha de minério de ferro em pátio da Vale: preço mundial da commoditie pode cair Crédito: Vale/Divulgação - GZ

O coronavírus que já fez mais de 100 vítimas fatais e infectou quase três mil pessoas no mundo. Mas não é um problema restrito à saúde pública. Começa a atingir a economia mundial. E a capixaba, por sua alta dependência do comércio internacional.

A tensão dos mercados, em função do temor da disseminação da doença , está derrubando preços de commodities importantíssimas para a balança comercial do Espírito Santo, como petróleo e minério de ferro. Para se ter uma ideia, em 2019, as exportações de minério pelo litoral capixaba somaram US$ 2 bilhões, valor equivalente a 23% da receita total dos embarques, segundo dados do Sindiex. A China é o maior freguês.

Aliás, bolsas importantes, como a de Nova York e da Alemanha, também afundaram após a Organização Mundial da Saúde (OMS) reclassificar o risco internacional da doença como elevado, após avalia-lo, na semana passada, como moderado. Investimentos estão travados. Os contatos com a China passam por restrições, e o medo de redução prolongada da demanda afeta muitos negócios. O preço do petróleo recuou nesta semana. Por extensão, é uma ameaça à arrecadação capixaba de royalties e participação especial.

Certamente, amanhã ou depois a Vale a a Petrobras recuperarão a perda momentânea. Mas a questão não se resume a essas duas empresas, apesar da grande importância mundial de ambas. A questão que mais inquieta neste instante é a dificuldades de mapear ou diagnosticar a extensão dos danos econômicos do coronavírus no mundo.