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Riscos

Efeito colateral do coronavírus pode afetar a economia do ES

Temor de que a doença se espalhe mundo afora está derrubando preços de commodities importantíssimas para a balança comercial do Espírito Santo, como petróleo e minério de ferro

Publicado em 31 de Janeiro de 2020 às 04:00

Públicado em 

31 jan 2020 às 04:00
Angelo Passos

Colunista

Angelo Passos

Pilha de minério de ferro em pátio da Vale: preço mundial da commoditie pode cair Crédito: Vale/Divulgação - GZ
O coronavírus que já fez mais de 100 vítimas fatais e infectou quase três mil pessoas no mundo. Mas não é um problema restrito à saúde pública. Começa a atingir a economia mundial. E a capixaba, por sua alta dependência do comércio internacional.
A tensão dos mercados, em função do temor da disseminação da doença, está derrubando preços de commodities importantíssimas para a balança comercial do Espírito Santo, como petróleo e minério de ferro. Para se ter uma ideia, em 2019, as exportações de minério pelo litoral capixaba somaram US$ 2 bilhões, valor equivalente a 23% da receita total dos embarques, segundo dados do Sindiex. A China é o maior freguês.
As bolsas de valores apresentam sintoma incontestável de apreensão no mundo dos negócios. Ações da Vale e da Petrobras derreteram-se no início desta semana. Juntas, as duas gigantes perderam R$ 34 bilhões em valor de mercado (o equivalente a uma Gerdau), em apenas um dia, na segunda-feira (27).

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Foram as empresas mais impactadas no Ibovespa. O cotação de mercado da Vale caiu de R$ 275,9 bilhões para R$ 259 bilhões. A da Petrobras recuou de R$ 395,6 bilhões para R$ 378,8 bilhões. Na abertura da semana, o Ibovespa sofreu o maior tombo em dez meses.
Aliás, bolsas importantes, como a de Nova York e da Alemanha, também afundaram após a Organização Mundial da Saúde (OMS) reclassificar o risco internacional da doença como elevado, após avalia-lo, na semana passada, como moderado. Investimentos estão travados. Os contatos com a China passam por restrições, e o medo de redução prolongada da demanda afeta muitos negócios. O preço do petróleo recuou nesta semana. Por extensão, é uma ameaça à arrecadação capixaba de royalties e participação especial.

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Certamente, amanhã ou depois a Vale a a Petrobras recuperarão a perda momentânea. Mas a questão não se resume a essas duas empresas, apesar da grande importância mundial de ambas. A questão que mais inquieta neste instante é a dificuldades de mapear ou diagnosticar a extensão dos danos econômicos do coronavírus no mundo.
O que ninguém duvida é que qualquer choque que enfraqueça a força econômica da China não irá se limitar ao território chinês. Logo se espalha afetando em outros países, em função das ligações comerciais e financeiras. Esse cenário é desfavorável à economia capixaba, que precisa crucialmente de exportar e importar, para que o seu PIB cresça.

Angelo Passos

É jornalista. Escreve às segundas e às sextas-feiras sobre economia, com foco no cenário capixaba, trazendo sempre informações em primeira mão e análises, sem se descuidar dos panoramas nacional e internacional

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