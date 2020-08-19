Vereadores empurram com a barriga rombo previdenciário de Vitória

Prédio da Câmara de Vereadores de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Após a suada aprovação da Reforma da Previdência no Congresso, no final de outubro do ano passado, o foco voltou-se para os entes federativos, também instados a mudar as regras de seus regimes próprios para reduzir o rombo que abocanha os recursos públicos estaduais e municipais com a mesma fome.

No final do ano passado, uma portaria editada pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia determinou que Estados, Distrito Federal e municípios teriam de comprovar, até 31 de julho de 2020, a adequação de seus regimes próprios aos parâmetros da Reforma da Previdência nacional, sob o risco de perderem o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), necessário para o recebimento de transferências voluntárias da União e do governo do Estado e para a obtenção de financiamentos com bancos públicos federais.

Pois bem, na Capital, a Prefeitura de Vitória enviou as propostas que previam mudanças na idade mínima para se aposentar e aumento na alíquota de contribuição dos servidores à Câmara municipal em março, mas emperraram por lá, com os textos sendo considerados inconstitucionais ainda na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

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Com dados dos relatórios de Execução Orçamentária enviados pelas prefeituras à Secretaria do Tesouro Nacional, em 2018 Vitória apresentava déficit de R$ 133 milhões no chamado fundo financeiro os municípios, destinado a servidores antigos e naturalmente deficitário. Com o modelo de repartição simples, os servidores ativos contribuem para pagar o benefício dos inativos.

Na Capital, por ter sido feita a segregação de massa, coexiste o Fundo Previdenciário, pago pelo regime próprio de previdência, apresentando um pequeno número de aposentados e muitos servidores na ativa. Como comparação, em 2019, os investimentos em Vitória totalizaram R$ 106 milhões

O sufoco financeiro deveria ser suficiente para mobilizar os vereadores da Capital na aprovação da reforma municipal, mas é preciso lembrar que 2020, mesmo pandêmico, ainda é um ano eleitoral. Com os pleitos municipais batendo à porta, a lógica passa a ser outra, com a racionalidade dando lugar casuísmo de boca de urna.

Uma reforma previdenciária no nível municipal faz barulho proporcional à nacional, inconformando os grupos de pressão ligados ao funcionalismo público. E qual vereador, de olho na reeleição ou na própria prefeitura, vai se arriscar a virar as costas para potenciais eleitores? O único voto favorável foi de Max da Mata, que a princípio não é candidato. O populismo toma conta, enquanto a cidade se afunda.