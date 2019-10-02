Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Opinião da Gazeta

Supremo deve garantir o legado da Lava Jato

A reação em cadeia que se desenha com a vitória no Supremo da tese de que o princípio da ampla defesa não foi seguido é preocupante, põe todo o trabalho dos últimos anos a perder

Publicado em 02 de Outubro de 2019 às 05:00

Públicado em 

02 out 2019 às 05:00

Colunista

Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli Crédito: Rosinei Coutinho | SCO |STF
Lava Jato é reconhecidamente a mais bem-sucedida iniciativa sistemática de combate à corrupção da história brasileira, uma jornada vitoriosa pela recuperação de bilhões desviados e pela punição daqueles que até então pareciam inatingíveis: os criminosos de colarinho branco. Estrategicamente, o sucesso da empreitada moralizante se deve à instrumentalização da colaboração premiada - sem ela, o castelo de cartas sustentado pelas relações escusas entre os poderes político e econômico jamais teria sido desmantelado com tanta rapidez e eficácia. O início de uma nova era de impunidade se colocou diante dos olhos da sociedade.
A reação em cadeia que se desenha com a vitória no Supremo da tese de que o princípio da ampla defesa não foi seguido é preocupante, põe todo esse trabalho dos últimos anos a perder. O que a princípio parecia apenas filigrana processual acabou ganhando uma dimensão demolidora, capaz de implodir a própria força-tarefa, caso consiga anular seus resultados. É o fim da própria noção, construída a duras penas, de que a Justiça no país vale para todos, de que poderosos não têm mais a chance de escapar. Tudo irá pelo ralo se a decisão do Supremo for adotada com radicalidade.

Veja Também

Decisão do STF não vai fazer delatores perderem benefícios

Tese do STF que pode anular sentenças da Lava Jato divide especialistas

Entenda julgamento no STF que pode anular sentenças da Lava Jato

A responsabilidade do presidente Dias Toffoli é tamanha. Ele já prometeu sugerir uma modulação, que será a dose de bom senso essencial para impedir que qualquer condenação da Lava Jato seja desconsiderada. É preciso que se confirme que houve prejuízos concretos aos réus nas alegações finais, é o mínimo de justiça que se espera de quem julga. Se os 150 condenados até hoje no espectro da força-tarefa forem atingidos, a Lava Lato perderá todo o seu legado, sem contestações. O formalismo não pode ser mais importante que o senso de justiça.

Tópicos Relacionados

Corrupção
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados