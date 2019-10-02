Orçamento capixaba diz muito sobre a reforma da Previdência

Esse mesmo orçamento do, de novo, saneado Estado do Espírito Santo aponta para a necessidade de um aporte de R$ 2,3 bilhões na Previdência dos servidores estaduais. Tudo para tapar o buraco que dá a diferença entre o dinheiro que entra e o dinheiro que sai para bancar os mais de 40 mil inativos. O rombo é três vezes superior aos investimentos previstos para 2020 com recursos próprios e bem maior que o total de investimentos, que é robusto. Para chegar ao R$ 1,6 bi, o Estado captou empréstimos junto ao BID e ao BNDES.