Na UTI de hospital, reportagem reforça importância da saúde pública

O jornalista Carlos Alberto Silva com paciente e profissional do Hospital Evangélico, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

O século XX foi pródigo em conflitos de grandes proporções, além das duas grandes guerras. E repórteres sempre foram enviados ao front para que as perdas e êxitos das batalhas, fartamente registrados em números, merecessem também a sua indissociável dimensão humana, diante do sucesso e das frustrações inerentes ao combate. Na pandemia não é diferente.

Desde o início, sabe-se que há um grupo de profissionais que não fogem à luta. Médicos, técnicos e assistentes de Enfermagem, enfermeiros... gente sobretudo da área de saúde, sem se esquecer de quem atua na limpeza, responsáveis pela própria salubridade do ambiente hospitalar, e na infraestrutura. Gente com garra e desprendimento que encara nesta pandemia o maior desafio de suas vidas, colocando as próprias em risco para salvar a do próximo.

O trabalho de quem está na linha de frente do enfrentamento da Covid-19 exige uma dedicação que merece ser conhecida a fundo, não só para a valorização dos profissionais e do próprio sistema de saúde, mas também como forma de conscientização através da realidade exposta pelas lentes, sem filtros. Principalmente quando ainda há tanto negacionismo.

O Evangélico é um hospital filantrópico que atende pelo SUS , um ingrediente a mais quando se busca compreender os esforços do poder público no combate à pandemia. Não é exagero afirmar que, sem o SUS, a crise sanitária teria dimensões ainda mais trágicas no Brasil. A reportagem de Carlos Alberto reforça esse ponto.

A saúde pública exige políticas de Estado, mas independentemente das colorações ideológicas, as ações de quem ocupa o Planalto em mais de 20 anos estiveram e se mantêm aquém da qualidade esperada em um país no qual é um direito constitucional. Um exemplo gritante disso é o fato de que, pela primeira vez em dez anos, houve um aumento na oferta de leitos na rede pública, justamente em função da emergência pandêmica.

A luta contra a covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva

Gasta-se demais com a própria manutenção da máquina estatal, enquanto as prioridades sofrem com o descaso. Mesmo assim, o sistema mostrou uma capacidade de resposta que deve servir de parâmetros para a sua gestão a partir de agora. É preciso investimento em tecnologia, em ciência, com o desenvolvimento de novos tratamentos, e na própria infraestrutura.