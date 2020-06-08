Com risco crescente no ES, atitude individual é o que faz a diferença

Abertura do comércio na avenida Princesa Isabel no Centro da Capital. Lojista coloca marcação no chão para orientar o distanciamento entre clientes. Crédito: Vitor Jubini

Espírito Santo entra em uma semana decisiva no enfrentamento da pandemia. Desde o início da crise, o panorama nunca esteve tão crítico, de acordo com o Mapa de Risco que norteia as ações do governo estadual, o que nos aproxima de medidas mais drásticas. Com 36 municípios classificados como "risco alto", para que se mantenha a atividade econômica controlada nos termos determinados pelos decretos estaduais será necessário um comprometimento da população com o isolamento social.

Vale sempre lembrar que o funcionamento escalonado de comércio e serviços não são sinônimo de normalidade. Ficar em casa permanece sendo a única forma de conter o contágio do novo coronavírus

Portanto, para evitar o pior, o decreto de um lockdown, a responsabilidade recai, sim, sobre a população. Não dá para encarar o isolamento como restrição de liberdade quando há tanta gente perdendo a vida.

Um dos argumentos de negacionistas acabou de cair por terra, quando se constatou que, em dois meses, a Covid-19 já matou mais do que todos os homicídios no Estado neste ano, desde janeiro . Nos primeiros cinco meses de 2020, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) registrou 514 assassinatos. Já a primeira morte por coronavírus foi confirmada pela Secretaria de Saúde (Sesa) no dia 1º de abril. Desde então, foram 604 óbitos. Ignorar a letalidade da doença é não só se colocar em risco, mas incluir toda a sociedade nesta roleta russa.

O Mapa de Risco aponta outro dado alarmante. Com 42 cidades em risco moderado, não há mais nenhum município no nível mais baixo. O novo coronavírus, portanto, deixou de ser definitivamente um problema restrito aos grandes centros urbanos, atingindo uma interiorização que une todo o Estado na batalha para conter a sua disseminação.

A atuação das prefeituras será imprescindível, principalmente na fiscalização, a fim de evitar aglomerações em todas as cidades. Sem administrações municipais que se façam presentes, qualquer medida se torna inócua. E abre espaços para a doença continuar se espalhando entre as pessoas.