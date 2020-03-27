Volkswagen prorroga suspensão da produção até o fim de abril

A Volkswagen do Brasil decidiu prorrogar a suspensão da produção no país até o fim de abril, em razão dos impactos do coronavírus. A montadora, que paralisou as atividades na última segunda-feira (23) previa retorno em três semanas, no dia 13 de abril.

Linha de montagem em fábrica da Volks: vai ficar tudo parado até o fim de abril Crédito: Divulgação/Volkswagen

Segundo nota enviada pela empresa à imprensa na noite desta quinta-feira (26), a produção será retomada de acordo com a programação da cadeia de suprimentos e de logística de cada fábrica. Durante esse período, os empregados continuam em férias coletivas, medida que está prevista em acordo coletivo.