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Coronavírus

Volkswagen prorroga suspensão da produção até o fim de abril

A produção será retomada de acordo com a programação da cadeia de suprimentos e de logística de cada fábrica

Publicado em 26 de Março de 2020 às 21:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 21:16
A Volkswagen do Brasil decidiu prorrogar a suspensão da produção no país até o fim de abril, em razão dos impactos do coronavírus. A montadora, que paralisou as atividades na última segunda-feira (23) previa retorno em três semanas, no dia 13 de abril.
Linha de montagem em fábrica da Volks
Linha de montagem em fábrica da Volks: vai ficar tudo parado até o fim de abril Crédito: Divulgação/Volkswagen
Segundo nota enviada pela empresa à imprensa na noite desta quinta-feira (26), a produção será retomada de acordo com a programação da cadeia de suprimentos e de logística de cada fábrica. Durante esse período, os empregados continuam em férias coletivas, medida que está prevista em acordo coletivo.
No Brasil, a Volkswagen tem 15 mil empregados, espalhados em quatro fábricas: São Bernardo do Campo (SP), Taubaté (SP), São José dos Pinhais (PR) e São Carlos (SP), um centro de peças em Vinhedo (SP) e escritórios regionais.

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