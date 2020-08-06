'Vocês desmataram suas florestas', diz Paulo Guedes a americanos

Ministro da Economia, Paulo Guedes, comparou desmatamento no Brasil a incêndio de igreja na França: "Foi um acidente" Crédito: Edu Andrade/ Ascom/ ME

O ministro da Economia, Paulo Guedes , subiu o tom ao ser questionado sobre a política ambiental do governo do presidente Jair Bolsonaro . Entendemos a preocupação de vocês (norte-americanos), porque vocês desmataram suas florestas. Vocês querem nos poupar de desmatar a floresta, como vocês desmataram as suas. Sabemos que vocês tiveram guerras civis, também tiveram escravidão e só pedimos para vocês sejam amáveis como somos amáveis. Vocês mataram seus índios, não miscigenaram, afirmou, no evento Aspen Security Forum, organizado pelo Aspen Institute, um centro de estudos de Washington.

Guedes, que chegou a ser cortado em sua resposta final, também lançou o argumento da soberania nacional para dizer que a Amazônia é um assunto que diz respeito ao Brasil. Os militares estão dizendo, obrigado pela preocupação, mas essa é nossa terra. Não precisamos desmatar a Amazônia para produzir produtos agrícolas, acrescentou.

O Brasil vem sendo pressionado por investidores internacionais e grandes empresas a tocar uma agenda ambiental e enfrentar o desmatamento, uma demanda que também vem de uma sociedade cada vez mais consciente.

Em outro evento, mais cedo, Guedes reclamou críticas de países europeus à política ambiental de Bolsonaro.

França, Holanda e Bélgica usam desculpa ambiental para impedir Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). É como acusarmos a França de queimar catedrais góticas, foi um acidente, afirmou, em referência ao incêndio da Catedral de Notre-Dame, em Paris, no ano passado.

Guedes também disse que o Brasil quer se integrar nas cadeias globais e avaliou que os Estados Unidos são um parceiro natural. Ainda assim, o ministro criticou ainda a política econômica americana nas últimas décadas.

Os EUA e a China têm dançado juntos nos últimos 30 anos. Os chineses pobres têm financiado o consumo exagerado nos EUA todo esse tempo. Nem um brasileiro bêbado ousaria alavancar o sistema bancário 36 vezes como os EUA, afirmou.