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Economias

Guedes promete fazer 'redução drástica de gastos' em 2021

O ministro da economia afirmou que o país gastou 10% do PIB em 2020 por meio de programas de assistência na pandemia do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2020 às 14:16

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 14:16

O ministro da Economia, Paulo Guedes, teve diagnóstico negativo para a doença
O ministro da Economia, Paulo Guedes, teve diagnóstico negativo para a doença Crédito: Marcello Casal Jr*/Agência Brasil
ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a dizer que a economia brasileira estava "decolando" quando foi atingida pela pandemia de covid-19. Após os gastos extraordinários deste ano, o ministro prometeu uma redução drástica de despesas em 2021.
"Gastamos 10% do PIB em 2020 em programas de assistência na pandemia. O déficit fiscal seria de 1% do PIB neste ano, mas vai chegar a 11% do PIB. Em 2021, voltamos à trajetória fiscal e reduziremos drasticamente o gasto", afirmou, em evento promovido pela Fundação Internacional para a Liberdade (FIL).
A instituição é presidida pelo prêmio Nobel de literatura, Mario Vargas Llosa.
Mais uma vez, Guedes destacou que o governo brasileiro gastou mais que o dobro da média dos países emergentes em medidas de enfrentamento à pandemia. "Apenas os Estados Unidos gastaram mais que o Brasil", repetiu.
O ministro citou o liberalismo defendido por Vargas Llosa para dizer que a agenda liberal do governo de Jair Bolsonaro não foi alterada pela crise. "Não quero entrar profundamente na guerra cultural, prefiro falar de economia.
O presidente Bolsonaro nos dá o suporte para seguirmos com as privatizações e o programa de reformas. Perdemos um ano fiscal, mas preservamos vidas e o Brasil irá surpreender o mundo novamente", completou.

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