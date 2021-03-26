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Tentativa de retomada

Vendas do varejo na Páscoa devem cair 2,2% ante 2020, diz CNC

O recrudescimento da pandemia e a alta no dólar, na comparação com um ano atrás, ajudam a explicar o cenário negativo

Publicado em 26 de Março de 2021 às 15:34

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 mar 2021 às 15:34
Cesta de Páscoa medida pela FGV tem deflação de 0,99%
Páscoa não deve ter vendas tão agitadas neste ano Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil
Mesmo após a retomada da economia no segundo semestre do ano passado, as vendas do varejo na Páscoa de 2021 devem registrar retração de 2,2% na comparação com a Semana Santa de 2020, quando a crise estava no auge, mostram projeções da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O recrudescimento da pandemia de coronavírus e a alta no dólar, na comparação com um ano atrás, ajudam a explicar o cenário negativo.
Nas projeções da CNC, as vendas do varejo devem movimentar R$ 1,62 bilhão nesta Páscoa. Na Semana Santa de 2020, as vendas movimentaram R$ 1,66 bilhão, em valores já atualizados pela inflação. Confirmado o desempenho deste ano, serão dois anos seguidos de baixa. Com a chegada da pandemia, as vendas da Páscoa de 2020 despencaram 28,7% ante 2019.
"Além dos impactos negativos decorrentes da segunda onda da pandemia sobre a renda da população, as medidas de estímulo ao isolamento social coincidiram com o período da Semana Santa e tendem a reduzir o consumo presencial em segmentos que, historicamente, revelam maiores dificuldades em explorar os canais de vendas online", diz o relatório divulgado nesta sexta-feira pela CNC.
A desvalorização cambial atrapalha as vendas porque boa parte dos produtos típicos da Páscoa é importada. Segundo a CNC, a desvalorização cambial nos últimos 12 meses foi de 23%. Com isso, o estudo projeta aumentos de preços em itens como azeite de oliva (+18,0%), bebidas alcoolicas em geral (+10,6%) e chocolates (7,0%).
Do lado da dinâmica de renda, a CNC destaca ainda que o fato de a Semana Santa deste ano cair no início de abril impedirá um impacto positivo da reedição do auxílio emergencial. O início dos pagamentos da nova rodada da transferência de renda, em valor abaixo da primeira edição, deverá se dar no próximo dia 16.

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Além disso, há pouco espaço para as famílias tomarem dívidas. Segundo a CNC, os dados mais recentes do Banco Central (BC) apontam que o comprometimento médio de renda das famílias com o pagamento de dívidas está em 28,4%, "maior patamar da série histórica iniciada em 2005".
"Levando-se em conta que o último ciclo de endividamento dos consumidores se deu mediante a ampliação dos prazos médios e que há tendência de encarecimento do custo de crédito após a elevação dos juros básicos da economia, atualmente, as condições de consumo por meio da contratação de novas dívidas apresentam baixo potencial de expansão", diz o relatório da CNC.
As perdas só não serão maiores para o comércio porque, diferentemente da Páscoa de 2020, as empresas não serão surpreendidas pela pandemia. Ou seja, os varejistas já estavam com baixas expectativas de vendas, lembra o estudo da CNC. Isso se refletiu numa redução das importações de produtos típicos das Páscoa. Conforme a CNC, a importação, em quantidade, de chocolates para a Páscoa deste ano (2,9 mil toneladas) foi a menor desde 2013 (quando foi 2,65 mil toneladas). Já a importação de bacalhau às vésperas da data comemorativa deste ano (2,26 mil toneladas) foi a menor desde a Páscoa de 2009 (1,43 mil).
Com a antecipação de feriados tanto em São Paulo quanto no Rio, como forma de diminuir a circulação de pessoas e incentivar o distanciamento social, um levantamento recente da Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj), com base em entrevistas com consumidores, indica que o foco da demanda das famílias será na comodidade.
O levantamento apontou que 71,7% dos entrevistados pretendem comprar alimentos congelados nos dez dias de feriados. Ao mesmo tempo, 56,6% dos consumidores consultados citaram carnes para churrasco como item que certamente estará nas cestas de compras.

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