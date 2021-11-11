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Inflação

Varejo está 0,4% abaixo do período pré-pandemia, revela IBGE

Segundo os dados da Pesquisa Mensal de Comércio, os supermercados estão 0,1% aquém do nível de fevereiro de 2020; os veículos, 5,9% abaixo

Publicado em 

11 nov 2021 às 14:18

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 14:18

Vagas de emprego em supermercados
Vagas de emprego em supermercados Crédito: Pixabay
A piora no desempenho do varejo na passagem de agosto para setembro fez o volume de vendas ficar 0,4% abaixo do nível de fevereiro de 2020, no pré-pandemia. No varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção, as vendas operam 1,7% aquém do pré-pandemia. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio e foram divulgados nesta quinta-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Os segmentos de artigos farmacêuticos, material de construção e outros artigos de uso pessoal e doméstico estão operando acima do patamar pré-crise sanitária.
O segmento de artigos farmacêuticos opera em patamar 12,0% acima do pré-crise sanitária; material de construção, 11,7% acima; e outros artigos de uso pessoal e domésticos, 5,8% acima.
Os supermercados estão 0,1% aquém do nível de fevereiro de 2020; os veículos, 5,9% abaixo; móveis e eletrodomésticos, 4,7% abaixo; vestuário, 5,8% abaixo; combustíveis, 10,6% abaixo; equipamentos de informática e comunicação, 18,7% abaixo; e livros e papelaria, 37,3% abaixo.

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