Varejo está 0,4% abaixo do período pré-pandemia, revela IBGE

A piora no desempenho do varejo na passagem de agosto para setembro fez o volume de vendas ficar 0,4% abaixo do nível de fevereiro de 2020, no pré-pandemia. No varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção, as vendas operam 1,7% aquém do pré-pandemia. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio e foram divulgados nesta quinta-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).