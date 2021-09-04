Vaca louca: após confirmar casos, Brasil suspende exportações à China

Autoridades brasileiras identificaram dois casos atípicos da doença da vaca louca em frigoríficos de Nova Canaã do Norte, no Mato Grosso , e de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais . A informação foi confirmada na manhã deste sábado (4) pela Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). E, cumprindo o protocolo sanitário, Brasil suspende exportações à China

Carne bovina: casos de vaca louca foram confirmados em frigoríficos do Brasil e exportações para a China foram suspensas Crédito: Pixabay

Os dois casos de Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB) atípica — conhecida como vaca louca, um em cada estabelecimento, foram detectados durante a inspeção ante-mortem. De acordo com a pasta, tratava-se de vacas de descarte que apresentavam idade avançada e que estavam em decúbito nos currais.

Após a confirmação, na última sexta-feira (3), o País notificou oficialmente à Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), como de praxe. Estes são o quarto e quinto casos de EEB atípicos registrados em mais de 23 anos de vigilância para a doença. A doença é considerada atípica quando é originada dentro do próprio organismo do bovino, normalmente em animais com idade mais avançada. Segundo a secretaria, o Brasil nunca registrou a ocorrência de casos de EEB clássica.

A pasta informou, ainda, que as ações sanitárias de mitigação de risco foram concluídas antes mesmo do resultado final pelo laboratório de referência da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), em Alberta, no Canadá. "Portanto, não há risco para a saúde humana e animal", diz trecho da nota divulgada à imprensa nesta manhã.

SUSPENSÃO DE EXPORTAÇÕES

No caso da China, em cumprimento ao protocolo sanitário firmado entre o país e o Brasil, ficam suspensas temporariamente as exportações de carne bovina. De acordo com a pasta, a medida, que passa a valer a partir deste sábado (4), se dará até que as autoridades chinesas concluam a avaliação das informações já repassadas sobre os casos.