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Transporte por aplicativo

Uber e 99 anunciam reajustes por causa do preço do combustível

A alta impactou os serviços de transporte por aplicativo, uma vez que é crescente o número de motoristas que cancela viagens cujo deslocamento não compensa, ou chega a desistir do trabalho
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 set 2021 às 08:40

Publicado em 11 de Setembro de 2021 às 08:40

Motorista de aplicativo
Empresas Uber e 99 anunciam reajustes por causa do preço do combustível Crédito: Freepik
Uber e 99 anunciam reajustes por causa do preço do combustível
Os dois grandes aplicativos de transporte de passageiros do país, Uber e 99, anunciaram na noite desta sexta-feira (10) reajustes por conta do aumento do preço dos combustíveis.
A alta impactou os serviços de transporte por aplicativo, uma vez que é crescente o número de motoristas que cancela viagens cujo deslocamento não compensa, ou chega a desistir do trabalho.
Na 99, o aumento vai de 10% a 25%. Segundo a empresa, a medida visa "equilibrar a plataforma, oferecendo mais ganhos para os parceiros e mantendo a acessibilidade do serviço para os passageiros". O reajuste vale para mais de 20 regiões metropolitanas, incluindo São PauloBelo HorizonteBrasília e Salvador.
No caso da Uber, a empresa afirma que não haverá mudança na tarifa para o usuário, apenas no repasse para o motorista. Nesse caso, o reajuste no repasse será de até 35% para viagens UberX, a categoria mais popular do aplicativo, na região metropolitana de São Paulo. Segundo a empresa, os ganhos dependem do horário e do local em que o motorista atua.
Uber e 99 afirmam que a alta demanda por viagens vem se acentuando nas últimas semanas, conforme o avanço da vacinação e a reabertura do comércio em todo o país.
"Os constantes reajustes dos combustíveis impactaram muito negativamente os serviços de transporte por aplicativo", afirmou a 99. "O aumento revisa os ganhos dos motoristas parceiros e foi definido levando em consideração a manutenção do equilíbrio da plataforma".
As empresas dizem ainda que os motoristas têm autonomia para escolher quais corridas desejam fazer e, assim como os passageiros, têm a liberdade de cancelar viagens - as companhias, porém, têm um limite de corridas que podem ser canceladas sem ônus tanto para os passageiros quanto para os motoristas.
Por meio da sua assessoria de imprensa, a Uber afirmou que "entende a insatisfação causada pelos impactos [do aumento do preço dos combustíveis] em todo o setor produtivo e, por isso, tem intensificado esforços para ajudar os motoristas parceiros a reduzirem seus gastos".
Para os motoristas, a empresa também lançou programas de desconto para abastecer o carro e ganhos adicionais para viagens curtas.

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