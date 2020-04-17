Trump: processo de reabertura da economia terá 3 fases

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou, nesta quinta-feira (16), as diretrizes para a reabertura da economia do país, após semanas de quarentena para conter o avanço do coronavírus. Segundo o republicano, o processo terá três fases, como revelou o jornal Washington Post na terça-feira (14). "Não vamos abrir tudo de uma vez", declarou, sem especificar datas ou prazos.
Em coletiva de imprensa na Casa Branca, Trump disse que conversou com os governadores do país e que a decisão de reabrir os estados será deles. "Meu governo está emitindo novas diretrizes federais que permitirão que os governantes adotem uma abordagem deliberada e em fases para reabrir seus estados", afirmou o presidente. "Se estados precisarem permanecer fechados, permitiremos que façam isso", acrescentou.
"Estamos abrindo os EUA", declarou Trump. Para o presidente, é importante "preservar a saúde da população e o funcionamento da economia". Segundo o republicano, a estratégia de saída da quarentena será baseada em "dados verificáveis" e as restrições deverão ser retiradas à medida que os casos de coronavírus diminuírem, região por região.
Trump voltou a dizer que a curva do coronavírus nos EUA "achatou" e que o país já passou do pico da pandemia. "Esperamos menos mortes do que, até mesmo, as projeções mais otimistas", afirmou. O presidente também se mostrou confiante sobre uma retomada econômica "rápida".