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Impacto do coronavírus

Trump: processo de reabertura da economia terá 3 fases

Segundo o presidente norte-americano, a estratégia de saída da quarentena será baseada em 'dados verificáveis' e as restrições deverão ser retiradas à medida que os casos de coronavírus diminuírem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 21:55

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 21:55

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou, nesta quinta-feira (16), as diretrizes para a reabertura da economia do país, após semanas de quarentena para conter o avanço do coronavírus. Segundo o republicano, o processo terá três fases, como revelou o jornal Washington Post na terça-feira (14). "Não vamos abrir tudo de uma vez", declarou, sem especificar datas ou prazos.
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O presidente Donald Trump disse que decisão de reabrir os estados será dos governadores Crédito: Isac Nóbrega/PR
Em coletiva de imprensa na Casa Branca, Trump disse que conversou com os governadores do país e que a decisão de reabrir os estados será deles. "Meu governo está emitindo novas diretrizes federais que permitirão que os governantes adotem uma abordagem deliberada e em fases para reabrir seus estados", afirmou o presidente. "Se estados precisarem permanecer fechados, permitiremos que façam isso", acrescentou.
"Estamos abrindo os EUA", declarou Trump. Para o presidente, é importante "preservar a saúde da população e o funcionamento da economia". Segundo o republicano, a estratégia de saída da quarentena será baseada em "dados verificáveis" e as restrições deverão ser retiradas à medida que os casos de coronavírus diminuírem, região por região.

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Trump voltou a dizer que a curva do coronavírus nos EUA "achatou" e que o país já passou do pico da pandemia. "Esperamos menos mortes do que, até mesmo, as projeções mais otimistas", afirmou. O presidente também se mostrou confiante sobre uma retomada econômica "rápida".

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