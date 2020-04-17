Trump: processo de reabertura da economia terá 3 fases

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou, nesta quinta-feira (16), as diretrizes para a reabertura da economia do país, após semanas de quarentena para conter o avanço do coronavírus . Segundo o republicano, o processo terá três fases, como revelou o jornal Washington Post na terça-feira (14). "Não vamos abrir tudo de uma vez", declarou, sem especificar datas ou prazos.

O presidente Donald Trump disse que decisão de reabrir os estados será dos governadores Crédito: Isac Nóbrega/PR

Em coletiva de imprensa na Casa Branca, Trump disse que conversou com os governadores do país e que a decisão de reabrir os estados será deles. "Meu governo está emitindo novas diretrizes federais que permitirão que os governantes adotem uma abordagem deliberada e em fases para reabrir seus estados", afirmou o presidente. "Se estados precisarem permanecer fechados, permitiremos que façam isso", acrescentou.

"Estamos abrindo os EUA", declarou Trump. Para o presidente, é importante "preservar a saúde da população e o funcionamento da economia". Segundo o republicano, a estratégia de saída da quarentena será baseada em "dados verificáveis" e as restrições deverão ser retiradas à medida que os casos de coronavírus diminuírem, região por região.