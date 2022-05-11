Trabalhadores nascidos em abril podem sacar até R$ 1 mil do FGTS

Os trabalhadores nascidos em abril podem sacar, a partir de hoje (11), até R$ 1 mil das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A Caixa Econômica Federal depositará o dinheiro na conta poupança digital, usada para o pagamento de benefícios sociais e previdenciários.
Os valores só podem ser movimentados por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de contas domésticas e a realização de compras virtuais em estabelecimentos não conveniados. O Caixa Tem também permite o saque em caixas eletrônicos e a transferência para a conta de terceiros.
Em todo o calendário de pagamento, serão liberados cerca de R$ 30 bilhões para aproximadamente 42 milhões de trabalhadores. A liberação dos recursos segue cronograma baseado no mês de nascimento. O dinheiro será liberado em etapas até 15 de junho, quando recebem os nascidos em dezembro. Todo o processo para pedir o saque é informatizado. O trabalhador não precisa ir à agência da Caixa, bastando entrar no aplicativo oficial do FGTS, disponível para smartphones e tablets, e inserir os dados pedidos.
O trabalhador, no entanto, precisará ficar atento. A maioria receberá o dinheiro automaticamente, na conta poupança social digital da Caixa. Em caso de dados incompletos que não permitam a abertura da conta digital, o trabalhador terá de pedir a liberação dos recursos. A Agência Brasil preparou matéria para explicar como fazer o saque extraordinário do FGTS.
O aplicativo também dá opção para o trabalhador pedir o crédito em qualquer conta corrente ou poupança de qualquer banco. Mas a possibilidade só vale para quem aceitar fornecer documento oficial com foto, a fim de cadastrar a biometria.
RETIRADA
Outro ponto a que o trabalhador precisa ficar atento é a retirada do dinheiro. Os recursos estarão disponíveis até 15 de dezembro e voltarão para a conta vinculada do FGTS depois dessa data, caso não sejam gastos, retirados ou transferidoo para conta corrente. O dinheiro não movimentado será restituído ao FGTS, com correção pelo rendimento do Fundo de Garantia correspondente ao período em que ficou parado na poupança digital.
CONSULTA
Para saber se receberá automaticamente o dinheiro ou se precisará pedir o saque, o trabalhador deve fazer uma consulta. O processo pode ser feito tanto no site quanto no aplicativo FGTS. O site informa apenas a data da liberação e se o crédito será feito de forma automática. O aplicativo tem mais funcionalidades, como a consulta aos valores, a atualização dos dados da poupança digital e o pedido para desfazer o crédito e manter o dinheiro na conta do FGTS.
CONFIRA O CALENDÁRIO DE DEPÓSITOS:
- Nascidos em Janeiro terão o depósito feito em 20 de abril (quarta-feira);
- Nascidos em Fevereiro terão o depósito feito em 30 de abril (sábado);
- Nascidos em Março terão o depósito feito em 04 de maio (quarta-feira);
- Nascidos em Abril terão o depósito feito em 11 de maio (quarta-feira);
- Nascidos em Maio terão o depósito feito em 14 de maio (sábado);
- Nascidos em Junho terão o depósito feito em 18 de maio (quarta-feira);
- Nascidos em Julho terão o depósito feito em 21 de maio (sábado);
- Nascidos em Agosto terão o depósito feito em 25 de maio (quarta-feira);
- Nascidos em Setembro terão o depósito feito em 28 de maio (sábado);
- Nascidos em Outubro terão o depósito feito em 01º de junho (quarta-feira);
- Nascidos em Novembro terão o depósito feito em 08 de junho (quarta-feira);
- Nascidos em Dezembro terão o depósito feito em 15 de junho (quarta-feira);