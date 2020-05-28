Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Tesouro vai confiar em prefeitos e ignorar exigência para enviar recurso
Socorro financeiro

Tesouro vai confiar em prefeitos e ignorar exigência para enviar recurso

Secretário Mansueto Almeida diz que governo vai acreditar na palavra dos municípios de que vão desistir das ações  judiciais contra a União para suspender dívidas durante a pandemia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2020 às 19:57

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 19:57

O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, afirmou nesta quinta-feira (28) que o governo vai desconsiderar uma exigência prevista em lei ao transferir recursos a municípios para o combate aos efeitos do coronavírus.
Mansueto participou de evento do Tribunal de Contas do Espírito Santo
Mansueto Almeida: "A gente não vai ter tempo de averiguar se eles desistiram ou não" Crédito: TCES | Divulgação
A lei que rege o tema, aprovada pelo Congresso e sancionada pelo Executivo nesta semana, exige que Estados e municípios retirem as ações judiciais que foram impetradas contra a União após 20 de março e que tiveram como motivação os efeitos da pandemia.
"A gente não vai ter tempo de averiguar se eles desistiram ou não. A gente vai acreditar na palavra dos municípios, que eles vão desistir das ações", afirmou o secretário em entrevista à GloboNews.
Ele estima que até o fim da próxima semana seja possível efetivar a transferência. Publicada nesta quinta no Diário Oficial da União, a lei prevê o repasse de R$ 60,15 bilhões ao entes subnacionais.

Veja Também

União paga 1ª parcela de socorro a Estados e municípios até 8 de junho

Congelamento de salário vai atingir 206 mil servidores no ES

Além disso, outras medidas fazem o montante do pacote chegar a R$ 120,2 bilhões. São elas a renegociação de obrigações com a União (R$ 35,34 bilhões), a renegociação de obrigações com bancos públicos (R$ 13,98 bilhões) e a renegociação de obrigações com organismos internacionais (R$ 10,73 bilhões).
Mansueto reforçou a preocupação com as contas públicas neste ano, lembrando que o déficit estimado está em R$ 700 bilhões. Incluindo o pagamento de juros, o rombo deve passar de R$ 1 trilhão.
Por isso, ele defende cautela na adoção de medidas, como a prorrogação do auxílio emergencial para trabalhadores informais (hoje em R$ 600). Nesse caso, o secretário adota uma postura similar à do ministro Paulo Guedes (Economia), que defende um valor de R$ 200 para os beneficiários.
"Há discussões no Congresso e no governo para se prolongar, não exatamente os R$ 600. Simplesmente renovar nos moldes atuais a conta fica muito cara", disse.

Veja Também

Caixa informará datas da terceira parcela do auxílio em duas semanas

Auxílio emergencial deve ser prorrogado sob outro formato, diz secretário

Ele defendeu ainda uma revisão do programa para que ele seja menos amplo e voltado aos mais necessitados. "Na eventualidade de renovar o auxílio emergencial, temos que focar nos mais pobres e que de fato estão sem renda", disse.
O secretário foi questionado ainda sobre a percepção de risco que investidores têm do país devido à crise política. Diferentes indicadores mostram retração do capital externo no Brasil.
Entre esses indicadores está a menor participação dos não-residentes na dívida pública em mais de 10 anos, a retirada de R$ 65 bilhões em dinheiro estrangeiro da bolsa neste ano e a retração do investimento estrangeiro direto em relação ao ano passado.

Veja Também

Rombo nas contas públicas tem recorde histórico, com déficit de R$ 92,9 bi

Mansueto afirma ser necessário diálogo político para aprovar reformas necessárias para o país voltar a crescer, como a tributária. "O que o investidor quer é alguma segurança, de que conseguiremos por meio do debate político e respeitando o contraditório aprovar as reformas que esse país precisa para crescer", disse.
"Isso é essencial. Se falharmos em criar o consenso político para as reformas, aí sim nos teremos uma conta que ficará muito salgada e preocupante", disse.

Veja Também

Municípios fazem apenas minirreforma na Previdência dos servidores do ES

Governo tenta acordo no Senado para aprovar minirreforma trabalhista

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Alliança, casados, idosos
Políticas públicas para idosos: pauta para o debate eleitoral
Victor Pignaton
Capixaba estreia com vitória no Roland Garros Junior Series
Fluminense x Independiente Rivadavia, pela Libertadores
Fluminense leva virada do Rivadavia e vê pressão aumentar na Libertadores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados