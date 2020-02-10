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Poupança

Tesouro Direto abre vendas de novos títulos de investimento

Papéis estão disponíveis a partir desta segunda-feira (10) pelo site. Entre as opções há aplicações pré-fixadas ou corrigidas pela inflação

Publicado em 10 de Fevereiro de 2020 às 15:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2020 às 15:47
Cofrinho: poupador tem opções de investir em novos papéis do Tesouro Direto Crédito: Pixabay
O pequeno investidor terá a oportunidade de comprar novas opções de títulos do Tesouro Direto que passam a ser vendidos a partir desta segunda-feira (10). Estão disponíveis papéis pré-fixados e também opções vinculadas ao Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA).

O QUE PASSA A SER VENDIDO

  • Tesouro pré-fixado com vencimentos em 01/01/2023 e 01/01/2026
  • Tesouro pré-fixado com juros semestrais com vencimento em 01/01/2031
  • Tesouro IPCA+ com vencimento em 15/08/2026
  • Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais com vencimentos em 15/08/2030, em 15/08/2014 e em 15/05/2055

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O QUE DEIXA DE SER COMERCIALIZADO

  • Tesouro pré-fixado com vencimentos em 01/01/2022
  • Tesouro pré-fixado com juros semestrais com vencimento em 01/01/2029
  • Tesouro IPCA+ com vencimento em 15/08/2024
  • Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais com vencimentos em 15/08/2026, em 15/05/2035 e em 15/08/2050

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