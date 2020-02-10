Tesouro Direto abre vendas de novos títulos de investimento

O pequeno investidor terá a oportunidade de comprar novas opções de títulos do Tesouro Direto que passam a ser vendidos a partir desta segunda-feira (10). Estão disponíveis papéis pré-fixados e também opções vinculadas ao Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA).
O QUE PASSA A SER VENDIDO
- Tesouro pré-fixado com vencimentos em 01/01/2023 e 01/01/2026
- Tesouro pré-fixado com juros semestrais com vencimento em 01/01/2031
- Tesouro IPCA+ com vencimento em 15/08/2026
- Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais com vencimentos em 15/08/2030, em 15/08/2014 e em 15/05/2055
O QUE DEIXA DE SER COMERCIALIZADO
- Tesouro pré-fixado com vencimentos em 01/01/2022
- Tesouro pré-fixado com juros semestrais com vencimento em 01/01/2029
- Tesouro IPCA+ com vencimento em 15/08/2024
- Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais com vencimentos em 15/08/2026, em 15/05/2035 e em 15/08/2050