Taxa de desemprego fica em 11,6% no trimestre até fevereiro, revela IBGE

A taxa de desocupação no Brasil ficou em 11,6% no trimestre encerrado em fevereiro Crédito: Pixabay

O resultado ficou dentro das expectativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que estimavam uma taxa de desemprego entre 11,4% e 12,2%, com mediana de 11,6%.

Em igual período de 2019, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 12,4%. No trimestre até janeiro, a taxa foi de 11,2%.

A renda média real do trabalhador, segundo o IBGE, foi de R$ 2.375 no trimestre encerrado em fevereiro. O resultado mostra alta de 3,9% em relação ao número do mesmo período do ano anterior.