Taxa de desemprego fica em 11,6% no trimestre até fevereiro, revela IBGE

A taxa de desocupação no Brasil ficou em 11,6% no trimestre encerrado em fevereiro, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta terça-feira (31), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O resultado ficou dentro das expectativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que estimavam uma taxa de desemprego entre 11,4% e 12,2%, com mediana de 11,6%.
Em igual período de 2019, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 12,4%. No trimestre até janeiro, a taxa foi de 11,2%.
A renda média real do trabalhador, segundo o IBGE, foi de R$ 2.375 no trimestre encerrado em fevereiro. O resultado mostra alta de 3,9% em relação ao número do mesmo período do ano anterior.
A massa de renda real habitual paga aos ocupados somou R$ 217,6 bilhões no trimestre até fevereiro, alta de 6,2% ante igual período do ano anterior.