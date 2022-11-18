Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Startup do clima leva inovação capixaba a Portugal; assista ao vídeo
Destaque no Web Summit

Startup do clima leva inovação capixaba a Portugal; assista ao vídeo

Empresa do Espírito Santo participou do Web Summit Lisboa 2022. Dono do negócio, Guilherme Barbosa, conta em vídeo experiência e também mostra o que o mundo está discutindo sobre mudanças climáticas

Publicado em 

18 nov 2022 às 15:57

Publicado em 18 de Novembro de 2022 às 15:57

As mudanças climáticas exigem uma mudança de postura dos setores econômicos de todo o mundo. O empresário capixaba, Guilherme Barbosa, fundador da startup Eco 55, levou para o Web Summit Lisboa 2022, que discutiu os problemas do aquecimento global, inovação criada no Espírito Santo para amenizar o efeito estufa.
O evento sobre tecnologia e inovação reuniu mais de 71 mil visitantes de 161 países diferentes em três dias, no início de novembro. A pedido de A Gazeta, Guilherme produziu um vídeo, trazendo a participação de sua startup do clima, a única empresa capixaba convidada para estar no local, e mostrando as principais discussões.
Dono do negócio, Guilherme Barbosa, conta em vídeo experiência e também mostra o que o mundo está discutindo sobre mudanças climáticas.
Dono do negócio, Guilherme Barbosa, conta em vídeo experiência e também mostra o que o mundo está discutindo sobre mudanças climáticas. Crédito: Reprodução

LEIA MAIS

Estudante cria tecnologia para despoluir rios após tragédia com lama

Ufes acha materiais tóxicos e minério nas praias ao norte do Rio Doce

Empresário cultiva e doa mudas da Mata Atlântica em Vargem Alta

Meros: ES é berçário de peixe gigante do oceano ameaçado de extinção

ES tem meta de reduzir para 30% perdas na distribuição de água até 2028

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados