Startup do clima leva inovação capixaba a Portugal; assista ao vídeo

As mudanças climáticas exigem uma mudança de postura dos setores econômicos de todo o mundo. O empresário capixaba, Guilherme Barbosa, fundador da startup Eco 55, levou para o Web Summit Lisboa 2022, que discutiu os problemas do aquecimento global, inovação criada no Espírito Santo para amenizar o efeito estufa.

O evento sobre tecnologia e inovação reuniu mais de 71 mil visitantes de 161 países diferentes em três dias, no início de novembro. A pedido de A Gazeta, Guilherme produziu um vídeo, trazendo a participação de sua startup do clima, a única empresa capixaba convidada para estar no local, e mostrando as principais discussões.