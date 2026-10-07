Shoppings na Grande Vitória vão ganhar mais 38 lojas até dezembro

Quatro shoppings da Grande Vitória se preparam para receber novas marcas até o final de 2026. Com a chegada dos novos negócios, os centros de compras vão ampliar seus mixes de marcas e abrir novas oportunidades de empregos, com a instalação de ao menos 38 lojas. No entanto, o quantitativo de vagas ainda não foi divulgado.
O Shopping Moxuara, em Cariacica, é o complexo com o maior número de inaugurações: 15 ao todo. Também há previsão de abertura de novas lojas nos shoppings Mestre Álvaro e Montserrat, na Serra, e no Shopping Vila Velha.
As novidades acompanham as estratégias de expansão dos empreendimentos. Essa movimentação é impulsionada pelo faturamento recorde registrado em shoppings de todo o país em 2025. A expectativa da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) é que o setor fature R$ 203,7 bilhões em 2026, um crescimento de 1,4% em relação ao ano anterior.
As novas operações do Shopping Moxuara contemplam segmentos como alimentação, moda, beleza, serviços e entretenimento. Segundo o centro de compras, devem ser abertos restaurantes como Mahai e Casa Augusto, além da Mexa Sorveteria. Há ainda estimativa de abertura da Joca Esfiaria, Mega Loja Cacau Show, Democrata, Cafecito, Chic Multimarcas, Eletrodrive, Crocs, Moxuara Impressões, Orange Biju, YellotMob, Le Chocolatier e Express Grill.
Desde 2023, o shopping passa por um ciclo de transformações. O centro de compras segue com investimentos em novos projetos e melhorias, com iniciativas voltadas à revitalização das áreas comuns, à criação de novos espaços de lazer e à ampliação do mix de lojas.
Há um ano, foi inaugurada a praça externa na entrada BR do shopping. O espaço, de 1.163,05 m², tem áreas infantil e pet, food trucks, além de um local para eventos ao ar livre.
O superintendente do Shopping Moxuara, Leandro Bastos, comenta que a ampliação do mix acompanha os resultados alcançados pelo empreendimento nos últimos anos. Segundo ele, entre 2025 e 2027, os investimentos devem chegar a R$ 10 milhões.
“O valor será investido em projetos estratégicos para perpetuar esse crescimento e entregar para os moradores de Cariacica e região um shopping cada vez mais completo. Este ano, investimos ainda mais em eventos para as famílias e trouxemos uma atração inédita, a exposição Dragões Gigantes, que atraiu mais de 80 mil pessoas ao shopping”, destaca.
Na Serra, o Shopping Mestre Álvaro também passa por um período de expansão e renovação do mix. Até dezembro, a previsão é que sejam inauguradas marcas como Taco, Track&Field, Milla Biju, Hope e Mercadão.
O superintendente do Mestre Álvaro, Gustavo Figueiredo, ressalta que a ampliação do número de operações também tem reflexos na geração de empregos e na movimentação econômica do entorno. De acordo com o executivo, a chegada de novas marcas reforça o ciclo de expansão do empreendimento e cria oportunidades tanto para profissionais quanto para novos negócios.
“A inauguração das operações movimenta toda a cadeia do shopping e contribui diretamente para a geração de empregos. Tivemos exemplos recentes de grandes operações que ampliaram esse impacto e, agora, novas marcas estão a caminho. A expectativa é que esse movimento continue fortalecendo o empreendimento e criando novas oportunidades para a região”, comenta.
O local inclui nesse processo de renovação investimentos em sua estrutura e na programação de lazer e entretenimento. O shopping passou por um projeto de retrofit com investimentos de cerca de R$ 60 milhões, além da ampliação do calendário de eventos e experiências oferecidas ao público.
Na capital, a expansão e a renovação do mix do Shopping Vitória contarão com marcas como Água Azul, Borana, Inovar Cosméticos e Paraíso Bijoux, além das lojas temáticas Natal Nobre e Natal Encantado. Também há previsão de reabertura do Giraffas e de um novo empreendimento da Nutty Bavarian.
O diretor-geral do Shopping Vitória, Raphael Brotto, ressalta que o centro de compras está sempre atento ao mercado e aos movimentos do consumidor para entender quais marcas e segmentos podem contribuir para o mix de operações.
“Nosso objetivo é que o cliente encontre as melhores propostas em um só lugar, considerando tanto as marcas que já têm demanda no estado quanto aquelas que enxergamos como oportunidades para o nosso mercado", afirma.
Também no município da Serra, o Shopping Montserrat se prepara para receber três novas operações: Uninter, Meu Sofá e Fire Jump. O empreendimento reúne opções de varejo, alimentação, serviços e lazer.
Em Vila Velha, o Shopping Vila Velha prevê a inauguração de, ao menos, nove novas lojas. Entretanto, o centro de compras não adiantou as marcas que devem chegar ao espaço.