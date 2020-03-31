Senado vota na sexta projeto que altera aluguel durante pandemia

Líderes do Senado fecharam um acordo para votar, na próxima sexta-feira (3), uma proposta que flexibiliza regras contratuais durante a pandemia do novo coronavírus no País. Um dos itens da proposta suspende os despejos de imóveis prediais até 31 de dezembro de 2020.

Aluguel de imóvel: flexibilização de contrato Crédito: FREEPIK

A proposta, porém, não libera os inquilinos de pagar os aluguéis, mas eles poderão ser renegociados em caso de perda de renda por desemprego.

É possível ainda o locador retomar o imóvel para uso próprio ou de seus familiares.

O projeto foi apresentado pelo vice-presidente do Senado, Antonio Anastasia (PSD-MG), e será relatado pela senadora Simone Tebet (MDB-MS). Se aprovado, ainda terá de passar pela Câmara dos Deputados e por aval do presidente Jair Bolsonaro

Dívida de pensão alimentícia

Além de suspender os despejos, o texto estabelece que a prisão por dívida de pensão alimentícia será cumprida exclusivamente na modalidade domiciliar, e não em presídios.