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Coronavírus

Lojista de shopping ficará isento do aluguel durante fechamento, diz Alshop

Por decretos estaduais ou municipais, 95% dos shoppings foram afetados no Brasil

Publicado em 24 de Março de 2020 às 10:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 10:47
Coronavírus (covid-19)
A rotina da população mundial vem mudando para evitar o contágio pelo novo coronavírus Crédito: Freepik
Os lojistas e os donos de shopping centers chegaram a um acordo para flexibilizar a cobrança de aluguel e outras taxas operacionais durante o período em que os empreendimentos ficarão fechados por conta da pandemia de coronavírus. A informação foi divulgada pela Associação de Lojistas de Shopping Centers (Alshop).
Pelo acordo, não haverá cobrança de aluguel durante o tempo em que os shoppings estiverem fechados. Já o aluguel relativo ao mês de março será cobrado de forma proporcional às vendas, mas a cobrança será feita posteriormente e de maneira negociada entre as partes.
A cobrança da taxa de condomínio será flexibilizada e reduzida, uma vez que o custo de manutenção, limpeza, energia e conservação ainda se mantém. Por fim, o fundo de promoção (usado para promoções a clientes e divulgação do shopping) deverá ser negociado com cada empreendimento.
Até a segunda-feira (23), o País tinha 95% dos shoppings afetados por decretos estaduais ou municipais determinando o fechamento das unidades, conforme balanço mais recente do setor.

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