Lojista de shopping ficará isento do aluguel durante fechamento, diz Alshop

A rotina da população mundial vem mudando para evitar o contágio pelo novo coronavírus Crédito: Freepik

Os lojistas e os donos de shopping centers chegaram a um acordo para flexibilizar a cobrança de aluguel e outras taxas operacionais durante o período em que os empreendimentos ficarão fechados por conta da pandemia de coronavírus . A informação foi divulgada pela Associação de Lojistas de Shopping Centers (Alshop).

Pelo acordo, não haverá cobrança de aluguel durante o tempo em que os shoppings estiverem fechados. Já o aluguel relativo ao mês de março será cobrado de forma proporcional às vendas, mas a cobrança será feita posteriormente e de maneira negociada entre as partes.

A cobrança da taxa de condomínio será flexibilizada e reduzida, uma vez que o custo de manutenção, limpeza, energia e conservação ainda se mantém. Por fim, o fundo de promoção (usado para promoções a clientes e divulgação do shopping) deverá ser negociado com cada empreendimento.