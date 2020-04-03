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Coronavírus

Senado eleva rendimento de motorista e entregador de app até outubro

Proposta aprovada obriga empresas a reduzirem valor retido nas corridas e repassarem quantia para os motoristas e entregadores  de aplicativo, durante enfrentamento à pandemia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 16:13

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 16:13

O Senado aprovou uma medida aumentando o rendimento de motoristas e entregadores de aplicativo até outubro. O dispositivo foi aprovado, por 49 votos a 27, em um projeto de lei que suspende regras contratuais por causa da pandemia do novo coronavírus.
Uber
Uber: motoristas de app e entregadores vão receber valor a mais da empresa Crédito: Mercello Casal Jr./ Agência Brasil
O texto ainda dependerá de análise da Câmara.
A alteração, proposta pela Rede no Senado, obriga empresas como Uber, Cabify e 99 a reduzirem em ao menos 15% o valor retido nas corridas realizadas durante o período e repassarem essa quantia para o motorista.
Se a corrida custa R$ 40, a empresa atualmente fica com R$ 10 e o motorista com R$ 30, a depender do aplicativo. Pelo projeto, o motorista receberia R$ 1,50 a mais nessa viagem.

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Além disso, as companhias não poderão aumentar o preço das viagens para os usuários durante esse período.

REGRAS VÃO VALER PARA TAXISTAS

As mesmas regras também valerão para taxistas, diz o projeto.
Pelo texto aprovado, o motorista terão reduzidas em ao menos 15% todas as taxas, cobranças, aluguéis ou outras tarifas relacionadas ao serviço.

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