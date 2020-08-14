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Petróleo e gás

Senado aprova projeto que cria fundo para gasodutos com renda do pré-sal

Recursos do pré-sal, que hoje são inteiramente destinados ao fundo social, serão divididos em 20% para o Brasduto e 30% para os fundos de participação de Estados e municípios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2020 às 21:32

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 21:32

O Senado aprovou no início da noite desta quinta-feira (13) o projeto que cria o Brasduto (Fundo de Expansão dos Gasodutos de Transporte e de Escoamento da Produção). O fundo, que deve bancar a construção de gasodutos, será abastecido com recursos obtidos com a exploração do pré-sal. O texto segue para sanção presidencial.
Gasoduto de transporte: gás natural retirado do pré-sal pode ser processado no Porto Central, em Presidente Kennedy, para ser levado até Minas Gerais
Gasoduto: projeto passou por análise da Câmara no ano passado e agora segue para sanção presidencial Crédito: TBG/Divulgação
Votado no final de 2018 pelos senadores, o projeto passou pela análise da Câmara no ano passado. Os deputados fizeram alterações no texto original, reduzindo ainda mais o valor que hoje é destinado ao Fundo Social, de educação e saúde, redirecionando os recursos para que gasodutos sejam construídos no país.
O relator do texto no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), retomou o texto original aprovado pela Casa. Os recursos do pré-sal, que hoje são inteiramente destinados ao fundo social, serão divididos em 20% para o Brasduto e 30% para os fundos de participação de estados e municípios. Os 50% restantes permanecerão com o fundo social.

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Além de redistribuir os recursos da exploração do pré-sal, o texto também dá novas regras para multa a empresas em caso de interrupção do serviço público de energia elétrica que prejudiquem o consumidor final.
Há ainda diretrizes sobre montante e pagamento do custo de deslocamento da geração hidroelétrica para empresas que fazem parte do MRE (Mecanismo de Realocação de Energia), gerido pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).
O MRE é um programa que realoca a energia das usinas hidrelétricas que fazem parte do Sistema Interligado Nacional (SIN). O excedente das que conseguiram gerar além de suas garantias físicas é transferida para aquelas que geraram abaixo

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