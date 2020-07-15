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Depende da sanção

Senado aprova MP de socorro ao setor aéreo e texto segue para sanção

A proposta flexibiliza uma série de regras para empresas e passageiros após o impacto nos voos em função do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2020 às 19:38

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 19:38

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, durante sessão para votação da Medida Provisória 936/2020, que permite a redução de salários e jornada e a suspensão de contratos durante a pandemia de Covid-19
O Senado aprovou a Medida Provisória 925, que socorre o setor aéreo durante a pandemia de Covid-19 Crédito: Pedro França/Agência Senado
O Senado aprovou a Medida Provisória 925, que socorre o setor aéreo durante a pandemia de Covid-19. Como foi alterada, dependerá de sanção do presidente Jair Bolsonaro para virar lei. A proposta flexibiliza uma série de regras para empresas e passageiros após o impacto nos voos em função do novo coronavírus.
De acordo com a medida, as companhias aéreas terão um prazo de até 12 meses para devolver aos consumidores o valor das passagens compradas entre 19 de março e 31 de dezembro de 2020 e canceladas em razão do agravamento da pandemia. A proposta traz também outras ações emergenciais ao setor de aviação civil para mitigar os efeitos da crise.
Se o consumidor não quiser o reembolso em 12 meses, o texto prevê que o passageiro terá a opção de receber um crédito, ao invés do valor em dinheiro, a ser utilizado por 18 meses. Na proposta original do governo, esse prazo era menor, de 12 meses.
As empresas poderão ter acesso a empréstimos para cobrir prejuízos com a pandemia com recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil (Fnac) . O Congresso limitou a garantia de empréstimo a R$ 3 bilhões. Além de concessionárias de aeroportos e companhias aéreas, as prestadoras de serviço auxiliar também poderão acessar os financiamentos. Todas devem comprovar ter sofrido prejuízo com a pandemia.

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